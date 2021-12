Die Personalsituation an den Weinstädter Kindertagesstätten ist weiterhin sehr angespannt. Ulrich Spangenberg, Leiter des Amts für Familie, Bildung und Soziales, hat die Lage anhand alarmierender Zahlen veranschaulicht. Nach seinen Angaben in der jüngsten Gemeinderatssitzung fehlen in Weinstadt aktuell „32 Prozent des eigentlich erforderlichen Personalstamms“. Das Coronavirus spiele dabei eine untergeordnete Rolle – auch unter Kindergartenkindern und Schülern sei das