Heimtücke wirft das Landgericht Stuttgart dem heute 22-jährigen Somalier vor und verurteilte ihn zu vier Jahren und einem Monat Haft wegen Mordversuchs und gefährlicher Körperverletzung. In einer Asylbewerberunterkunft in Weinstadt-Großheppach hatte er volltrunken und bekifft mit einem Schweizer Taschenmesser auf einen Mitbewohner, 23, eingestochen. Über die Hintergründe der Tat herrschte bei der Urteilsverkündung der neunten Strafkammer am Montag Rätselraten.

Der Vorsitzende Richter