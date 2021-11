In Weinstadt wird angesichts der sich zuspitzenden Corona-Lage die Schnelltest-Infrastruktur wieder ausgebaut. Apotheker Tobias Grübel möchte zeitnah in Endersbach wieder durchgehend Antigentests in einer Teststation anbieten. Oberbürgermeister Michael Scharmann ist mit weiteren Betreibern im Gespräch, spruchreif ist aber noch nichts. Gegenüber unserer Redaktion appelliert der OB außerdem an die Bürgerinnen und Bürger, sich impfen zu lassen. Die Stadt kündigt weitere Kontrollen in der