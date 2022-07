Von Konfetti und Guacamole: "Das Lumpenpack" beim Remsufer Open Air Weinstadt

„Wir lieben Wein und wir lieben Städte“, stellt Jonas Frömming fest. Der 33-Jährige ist gemeinsam mit Maximilian Kennel Gründungsmitglied der Rock- und Pop-Band „Das Lumpenpack“, die am 9. Juli beim Remsufer Open Air in Weinstadt auftreten wird. Und obwohl die Wurzeln der mittlerweile fünfköpfigen Band in Stuttgart liegen, kann sich Jonas Frömming nicht daran erinnern, jemals in Weinstadt gespielt zu haben. „Es wird jetzt Zeit“, sagt Frömming.

„Das Lumpenpack“ ist einer der drei Hauptacts, die auf dem Remsufer Open Air zu sehen sein werden. Am Freitag, 8. Juli, ist Auftakt mit den Daredevils, einer Partyband aus den Niederlanden. Den Abschluss bildet am Sonntag, 10. Juli, der Stargeiger Nigel Kennedy. Das Remsufer Open Air soll zukünftig alle zwei Jahre stattfinden.

Doch was erwartet Fans und Zuschauer am Samstag? „Es wird viel Konfetti geschossen“, sagt Jonas Frömming. Das ist inzwischen das Markenzeichen der Band, welche für ihre Hits wie „Guacamole“, „Hauch mich mal an“ und „Warm im Altenheim“ bekannt ist.

Welche Spuren die Pandemie in der Veranstaltungsbranche hinterlassen hat

Aktuell ist die Band auf Tour quer durch Deutschland. Die fünf Musikerinnen und Musiker genießen es, wieder auf der Bühne stehen zu können. Nach zwei Jahren Pandemie und etlichen Lockdowns habe man sich Gedanken gemacht: „Was hat das mit den Leuten gemacht?“, erzählt Jonas Frömming.

Die Angst sei aber unbegründet gewesen. „Die Menschen haben es genauso vermisst wie wir“, sagt er. Und das wirkt sich auch auf die Stimmung beim Konzert aus. „Die Freude und Ausgelassenheit überwiegt im Publikum.“ Die Corona-Pandemie habe im Band- und Tour-Leben auch Spuren hinterlassen. Insbesondere backstage, hinter der Bühne, habe man immer dieselben Leute und Mitarbeiter wiedergetroffen, so Frömming. Durch die Unsicherheit in der Veranstaltungsbranche habe es einen Wechsel beim Personal gegeben. „Die Leute von früher gibts jetzt nicht mehr.“

Auch für die Musiker habe sich die Pandemie nicht einfach gestaltet: Man sei „zwei Jahre auf dem Abstellgleis gestanden“, so Frömming. Gerade für „Das Lumpenpack“, die ihre Songs tagesaktuell schreiben, eine große Herausforderung.

Ausgelassene Stimmung und Überraschung bei Bühnenshow

Jetzt sprühen die Bandmitglieder nur so vor Tatendrang, raus auf die Bühne zu können, um Konzerte zu spielen. Vom Remsufer Open Air in Weinstadt verspricht sich der Musiker eine lockere Stimmung. „Bei Festivals ist die Stimmung immer anders als bei Konzerten. Die Leute müssen am nächsten Tag nicht arbeiten und sind ausgelassener.“

Die Band schlägt mal ruhige, mal fetzige Töne beim Konzert mit Special Guest, Sänger Tristan Brusch, an. Mit einer abwechslungsreichen Set-List will „Das Lumpenpack“ alle Leute in jedem Alter abholen. „Es wird mal ruhiger, aber auch mal lauter“, sagt Frömming. Die Band, die bereits einige Preise abgeräumt hat – darunter auch im Herbst 2021 den Deutschen Kleinkunstpreis in der Kategorie Musik – präsentiert sich stimmgewaltig, meinungsstark und mit einer gehörigen Prise Humor.

Welche Rolle eine Schere in der Bühnenshow am Samstag beim Remsufer Open Air in Weinstadt spielt und welche Überraschungen ansonsten noch auf die Zuschauerinnen und Zuschauer warten, will Jonas Frömming noch nicht im Vorfeld verraten. Nur so viel: „Es wird lustig und es findet sich immer ein Freiwilliger.“