Wärmepumpen, Heizungstausch: Haustechniker aus Weinstadt hat zu tun wie noch nie

Wer bei der Firma Schneider Haustechnik in Weinstadt-Beutelsbach anruft, erreicht Firmenchef Tobias Schneider meistens auf der Fahrt zwischen zwei Terminen. Gerade können sich er und seine beiden Mitarbeiter vor Aufträgen kaum retten. Das ist toll - wenn da nicht die Sache mit den langen Lieferzeiten und dem Nachwuchsmangel wäre.

„Goldene Zeit“: Aufträge von Badsanierung bis Wärmepumpe

Der Betrieb ist vor einem guten halben Jahr erst an den Ortsrand von Beutelsbach umgezogen. In der Schweizerbachstraße finden sich Büro und Lagerhalle - alles etwas kompakter als am alten, ebenfalls in Beutelsbach gelegenen Standort, aber besser gegliedert, findet Tobias Schneider. Der 34-Jährige hat die Firma 2019 übernommen. Schon seit 2004 arbeitet er in der Branche, damals habe er seine Ausbildung bei Schetter in Kernen angefangen und dann einige Jahre dort gearbeitet, erzählt der gebürtige Endersbacher.

Der Weg ins Handwerk war ihm geebnet: Er kommt aus einer Handwerker-Familie, sein Vater ist ebenfalls selbstständig. Der habe ihn damals ermutigt, Praktika zu machen und „etwas G’scheits“ zu lernen, erinnert er sich. 2015 folgte für ihn dann die Meisterschule: „Dann habe ich die Möglichkeit bekommen, einen Betrieb zu übernehmen.“ Nachdem er zwei Jahre lang in Beutelsbach mitgearbeitet hat, erfolgte die Übernahme, der Betrieb heißt seitdem „Tobias Schneider Haustechnik“.

Bereut hat er den Schritt in die Selbstständigkeit nicht, im Gegenteil: Für seine Branche sei es gerade eine „goldene Zeit“: „Es hat sich von Jahr zu Jahr gesteigert.“ Besonders stark ist die Auftragslage im Moment im Bereich Heizungstausch und erneuerbare Energien, aber auch Badsanierungen seien nach wie vor stark angefragt. Viele junge Familien seiner Generation übernehmen jetzt die Häuser ihrer Eltern oder Großeltern - und da gibt es dann schon einiges zu modernisieren.

Hier lege sein Betrieb Wert auf eine etwas gehobenere Ausstattung für die Bäder. Aber natürlich gehören auch Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten zum täglichen Geschäft. Als Haustechniker sind er und seine Kollegen für alles zuständig, was in einem Haus mit Wasser und Wärme zu tun hat. Ihre Zuständigkeit reicht von der Wärmepumpe über die Wartung sämtlicher Arten von Heizungsanlagen, den Anschluss von Spülmaschinen bis zum Austauschen von WCs oder der Reparatur eines undichten Siphons bei einem Waschbecken.

Lange Wartezeiten für Wärmepumpen und Tausch von Heizungen

Je nachdem, was ein Kunde braucht, gibt es zurzeit auch beim Beutelsbacher Betrieb sehr unterschiedlich lange Wartezeiten: Bei Notfällen versuche man natürlich, so schnell wie möglich zu reagieren, und auch bei Reparaturen sei man in der Regel flexibel, sagt Tobias Schneider. Aber wer eine Wärmepumpe möchte, muss schon allein mit über einem Jahr Lieferzeit rechnen - und für den Tausch größerer Heizungsanlagen habe man ohnehin erst nächstes Jahr wieder Termine frei. Der Trend gehe gerade ganz klar in Richtung erneuerbare Energien und Wärmepumpen. Damit reagieren die Kunden seiner Einschätzung nach vor allem auf zahlreiche Vorgaben und Förderprogramme von Bund und Ländern.

Der Meister warnt aber davor, in jedem Haus jetzt auf Teufel komm raus die alte Heizung rauszureißen und gegen eine Wärmepumpe zu tauschen: Eine erst zehn Jahre alte Gasheizung zu entsorgen sei eben auch nicht nachhaltig und grundsätzlich müsse jedes Gebäude eben einzeln betrachtet werden. Dafür arbeitet der Beutelsbacher Betrieb auch mit einem externen Dienstleister zusammen, einem Energieberater: Der schaue sich alles genau an und helfe auch beim Ausfüllen von Förderanträgen, verrät Tobias Schneider.

Ausbildung im Handwerk: Nachwuchs zu finden ist schwierig

Eine Zeit lang habe er selbst für die Kunden noch diese Formulare bearbeitet, aber das könne die Firma schlicht nicht mehr leisten. Denn auch wenn die Branche boomt, eigentlich hätte Tobias Schneider gerne noch ein paar Mitarbeiter mehr. Doch gerade Auszubildende seien schwer zu finden. Ein ehemaliger Auszubildender von ihm ist mittlerweile selbst auch Meister und arbeitet im Betrieb mit. Demnächst soll außerdem ein neuer Geselle anfangen, dann wären sie insgesamt vier, darauf freut sich der Chef schon: „Es ist schwierig, Nachwuchs zu finden.“

Regelmäßig habe er Praktikanten da, aber daraus ergebe sich auch nicht immer etwas. Und nicht jeder bringe mit, was es für den Beruf braucht: „Schulisch muss man da schon was können.“ Außerdem wird körperliche Fitness vorausgesetzt, die Arbeiten finden schon auch mal bei schlechtem Wetter draußen statt und „den Kundenkontakt kann nicht jeder“. Das müsse man auch wollen. Trotzdem ist Tobias Schneider überzeugt: Gerade im Bereich erneuerbare Energien ist es ein Beruf mit vielversprechender Zukunft. Langweilig wird es ihm nicht.