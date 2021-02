Rums! Rums! Rums! Seit einem Monat zehrt ein monotones Hämmern an den Nerven vieler Weinstädter. Auslöser sind Pfahlgründungen auf der Großbaustelle der Stiftung Großheppacher Schwesternschaft in Beutelsbach. Ein Ende des Lärms war eigentlich schon für Mitte Februar angekündigt. Doch am kommenden Montag wird wieder weitergehämmert ... Wie lange dauert diese Geduldsprobe noch an?

Sibylle Kessel, Pressesprecherin der Großheppacher Schwesternschaft, weiß, wie groß die Belastung für