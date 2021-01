Seit 27 Jahren arbeitet Bernd Goll beim Bauhof in Weinstadt – die Einsätze im Winterdienst sind in den vergangenen Jahren immer seltener geworden. „Wir hatten ja seit vier, fünf Jahre keinen gescheiten Winter“, sagt der 51-Jährige. Warum er sich über die zusätzliche Arbeit sogar freut und wieso der Winterdienst vom Schnee am Montagmorgen kalt erwischt worden ist, hat Bernd Goll unserer Zeitung bei einem Einsatz auf dem Landgut Burg berichtet.

