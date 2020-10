Die Arbeiten an der Betongleitwand an der B 29 bei Großheppach in Fahrtrichtung Stuttgart sind längst abgeschlossen – doch die Tempo-80-Schilder bleiben bis heute stehen. Warum eigentlich?

Das Landratsamt hatte dort vom 24. August an eine Betongleitwand am rechten Fahrbahnrand einbauen lassen, die auch von der Fahrbahn abkommende Lastwagen abfangen kann. Die Arbeiten sollten eigentlich am 4. September, fertig sein.

Corona-Infektion bei einem Arbeiter

Wegen einer