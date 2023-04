Was bewegt Weinstadt? Neue Termine für Rundgänge mit dem Oberbürgermeister

Viele Fragen, offene Ohren und ein Oberbürgermeister samt Erstem Bürgermeister quasi zum Anfassen: Das sollen die Bürgerrundgänge durch Weinstadt bieten, die 2022 ins Leben gerufen worden sind. Die Veranstaltungen seien so gut angekommen, dass es in diesem Jahr eine Neuauflage des Formats geben soll, teilt die Stadt Weinstadt mit.

Das sind die Termine: 8. Mai bis 10. Juli

„Wir wollen wieder mit unseren Bürgern durch die einzelnen Stadtteile gehen, uns dabei persönlich austauschen und für Fragen zur Verfügung stehen“, sagt Oberbürgermeister Michael Scharmann. Geplant sind demnach erneut fünf Rundgänge in der Zeit zwischen Mai und Juli. Start ist immer um 17 Uhr. Rund zwei Stunden geht es dann durch jeweils einen Stadtteil. Zum Abschluss des jeweiligen Rundgangs gibt es einen kleinen Ständerling.

Folgende Termine und Stadtteile stehen laut der Mitteilung der Stadt nun fest: Montag, 8. Mai, in Beutelsbach , Mittwoch, 17. Mai, in Endersbach , Mittwoch, 24. Mai, in Strümpfelbach , Mittwoch, 14. Juni, in Großheppach und Montag, 10. Juli, in Schnait .

Während der Rundgänge gibt es die Gelegenheit, mit Oberbürgermeister Michael Scharmann und dem Ersten Bürgermeister Thomas Deißler in lockerer Atmosphäre ins Gespräch zu kommen.

Zum Abschluss wieder eine Einwohnerversammlung

An bestimmten Punkten der Route werden die beiden über wichtige Themen für die jeweiligen Stadtteile informieren. Die Verwaltung sammelt dabei auch stadtteilübergreifende Themen, die schließlich in der großen Einwohnerversammlung am Freitag, 22. September, um 18 Uhr in der Jahnhalle besprochen werden. Eine Anmeldung - sowohl für die Rundgänge als auch für die Einwohnerversammlung - ist nicht erforderlich.

Bei den fünf Rundgängen durch die Weinstädter Ortschaften im Frühsommer 2022 standen ortschaftsspezifisch ganz verschiedene Themen auf der Agenda. Der allererste Rundgang fand dabei in Strümpfelbach statt, die teilnehmenden Einwohner hatten dabei vor allem Fragen zum Breitbandausbau, zum Hochwasserrückhaltebecken im Schachen, zu einem Pflegeheim oder auch zu der Lage bei der Kinderbetreuung im Ort. Hier hat sich seitdem etwas getan: Der Erweiterungsbau der evangelischen Kita Rappelkiste ist so gut wie fertig.

Fragen nach dem Glasfaserausbau, dem Einzelhandel und dem Neubau der Grundschule

In Schnait wurden Oberbürgermeister und Erster Bürgermeister besonders mit Fragen nach der Post und dem Einzelhandel konfrontiert. Außerdem ging es um die Zukunft der Kelter, den Glasfaserausbau, die Entwicklung im Ortskern, aber auch die Frage nach Tempo 30 auf der Ortsdurchfahrt.

Auch in Beutelsbach hatten die Teilnehmer 2022 eine ganze Reihe von Themen mitgebracht: Es ging um den geplanten Neubau der Grundschule, den Baufortschritt auf dem Bleistiftareal, nervende Krähen in der Ulrichstraße, den Wunsch nach einem öffentlichen Treffpunkt oder auch die Zukunft der Remstalkellerei.