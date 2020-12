Die Corona-Krise trifft nicht nur viele Unternehmen hart, auch Städte und Gemeinden leiden finanziell. Am Ende des geplanten Haushaltes steht in Weinstadt derzeit ein dickes Minus. Trotzdem oder gerade weil die Situation wirtschaftlich schwierig ist, soll auch 2021 eine Menge Geld in verschiedene Projekte fließen. In einer Gemeinderatssitzung in der Jahnhalle hat Oberbürgermeister Michael Scharmann seine Pläne für die Stadt vorgestellt. Es geht um die ganz großen Themen in