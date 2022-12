Was sich in der Pizzeria Anni in Weinstadt durch den Umbau verändert hat

Sie hat wieder geöffnet. Die Pizzeria „Anni“ in Weinstadt empfängt ihre Gäste nach zehn Tagen Umbau seit dem 2. Dezember wieder. Komplett renoviert erstrahlt das Restaurant in einem moderneren Ambiente. Das war Chef Georg Markoudis wichtig – nachdem die Speisekarte bereits vor einem Jahr einer Generalüberholung unterzogen wurde, sollten die Räumlichkeiten schnellstmöglich folgen. Nun gibt es nicht nur neue Stühle, Tische und Geschirr, auch mit einem neuen Anstrich an den Wänden „wurde gespielt“ und Lampen wurden ausgetauscht.

Die Räumlichkeiten seien nun wärmer im Ton, so Georg Markoudis. In kurzer Zeit hat der Besitzer den Umbau durchziehen lassen, weil jeder Tag, an dem die Pizzeria nicht aufmachen konnte, hohe Verluste bedeutet habe, so der Chef.

Der Umbau ist schon seit mehr als zwei Jahren in Planung

Zeit und damit Geld zu verlieren kann sich durch die Inflation kaum ein Betrieb leisten, auch nicht die Pizzeria „Anni“. Doch durchziehen wollte Georg Markoudis seinen Plan trotzdem, denn der steht schon seit über zwei Jahren. Die Sicherheit, den Umbau trotz der kritischen Situation in die Wege zu leiten, habe er durch die Bestandskunden bekommen. Seit 39 Jahren gibt es die Pizzeria in der Buhlstraße - viele Gäste kämen seit vielen Jahren immer wieder. Der Bekanntheitsgrad habe dem Chef den Mut gegeben, die Renovierung so kurz vor der Weihnachtszeit umzusetzen und dennoch keine Kundschaft einbüßen zu müssen.

Diese Entscheidung war offensichtlich die richtige: Weil eine Wand eingerissen wurde, gibt es nun knapp 20 Plätze mehr als zuvor. Dadurch kann das „Anni“ nun auch größere Personengruppen empfangen, perfekt für die Zeit, in der viele Betriebe auf der Suche nach Veranstaltungsorten für Weihnachtsfeiern sind. Einige hätten sich auch schon bei ihm gemeldet, so Georg Markoudis. Die Gäste dürfen sich nicht nur auf einen neuen Look im „Annis“ freuen, sondern auch auf eine vielfältigere Weinkarte.

Neue Karte: Weine, die nicht jeder anbieten kann

Für das Projekt Weinkarte hat sich der Restaurant-Chef, der den Betrieb vor neun Jahren von seinen Eltern übernommen hat, mit einem Experten für italienische Weine zusammengesetzt. Dieser kenne auch solche Weine, die abseits der bekannten italienischen Sorten schmecken.

Moderne Speisekarte, moderne Weinkarte, modernes Ambiente: Georg Markoudis findet, dass das Gesamtkonzept nun stimmig ist. Trotz der neu verfügbaren Kapazität wird Markoudis kein neues Personal einstellen. „Dann schafft der Chef etwas mehr, dann passt das“, sagt der Inhaber schmunzelnd. Ein einziges Projekt sei derzeit aber noch offen: Während fast alles in der Pizzeria erneuert wurde, ist die Eingangstür immer noch die alte.

Doch auch sie soll eine neue Gestalt annehmen. Deshalb wird die Tür zum neuen „Anni“ in den kommenden Tagen ebenfalls ausgetauscht und durch eine modernere Variante ersetzt, die zum „Rest der Einrichtung passt“.