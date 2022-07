Was wird aus den Arztpraxen? Weinstadt will Vorsorge treffen

Während andere Kommunen im Kreis teils händeringend nach Nachfolgern für ihre Haus- und Facharztpraxen suchen und manche Praxen mittlerweile schon verschwunden sind, kann Weinstadt sich im Moment kaum beklagen: „Wir kommen Stand heute zu dem Schluss, dass wir sehr gut versorgt sind“, sagt Karlheinz Heinisch vom Liegenschaftsamt, der für die Stadt eine Bestandsaufnahme durchgeführt hat.

Einige Ärzte gehen in absehbarer Zeit in den Ruhestand

Nur bei den Kinderärzten sehe es schon jetzt nicht ganz so gut aus: „Da haben wir nur einen.“ Festzustellen sei allerdings gewesen, dass einige der Weinstädter Ärzte wohl in ein paar Jahren in den Ruhestand gehen dürften. Damit die Bürger der Stadtverwaltung dann keine Untätigkeit oder Vernachlässigung der ärztlichen Versorgung vorwerfen können, will Weinstadt jetzt schon tätig werden.

Dafür hat die Verwaltung dem Gremium in der jüngsten Sitzung eine Beratungsunterlage zur Erstellung eines Gutachtens vorgelegt, das die Stadt eigentlich auch ohne die Zustimmung des Gremiums hätte in Auftrag geben können: Denn die dafür benötigten Mittel aus dem laufenden Haushalt belaufen sich lediglich auf knapp 10 000 Euro – in Relation zu den Ausgaben, über die die Räte sonst entscheiden müssen, wirklich ein kleiner Betrag. Es handelt sich auch um keine überplanmäßigen Ausgaben.

Ins Gespräch mit allen Praxen gehen

„Wir wollten das mit Ihnen gemeinsam machen“, sagt Oberbürgermeister Scharmann. Immerhin ist die Frage nach der ärztlichen Nahversorgung etwas, das alle Weinstädter unmittelbar betrifft. Die Stadt möchte das Büro Dostal & Partner damit beauftragen, die Situation in Weinstadt näher zu analysieren und das Gespräch mit allen ansässigen, aktuell praktizierenden Ärzten zu suchen. Es gehe auch darum, zu erörtern, welche Veränderungen die Weinstädter Praxen bereit wären, mitzutragen, erklärt Karlheinz Heinisch.

Denn dass es nicht einfach so weiterlaufen kann wie früher, steht fest. Früher hätten Allgemeinmediziner ihre Praxis mit Patientenkarteien für hohe Summen dem Meistbietenden verkaufen können, „heute ist ein Arzt froh, wenn er überhaupt einen Nachfolger findet.“

Wie holt man junge Ärzte in die Stadt?

Nicht nur gebe es zu wenige junge Ärzte, für diese sei der Betrieb einer Praxis auch nicht unbedingt attraktiv: Es sei schwer mit dem Familienleben zu vereinbaren, die Arbeitsbelastung sei hoch. „Und nicht zuletzt ist es heute auch sehr teuer, eine Praxis zu betreiben“, so Heinisch. Als Kommune komme man deshalb nicht umhin, die Strukturen insgesamt zu überdenken.

Eine Idee könnte es sein, möglichen Praxisbetreibern mit der Bereitstellung von Grundstücken entgegenzukommen. Eine andere, mit einem ganz neuen medizinischen Versorgungszentrum junge Ärzte anzulocken.

Stadträte zweifeln am Sinn des Gutachtens

Um herauszufinden, welche Lösung für Weinstadt die passende sei, brauche es eben „externen Sachverstand“, so Heinisch – und das Büro Dostal & Partner bringe gute Referenzen mit. Die Gemeinderäte stimmen dem Vorschlag am Ende mehrheitlich zu, ganz überzeugt von dem Ansatz sind die meisten aber nicht. „Was kann man von einem Gutachten erwarten, was wir nicht sowieso schon wissen“, wendet Manfred Siglinger (GOL) ein.

Armin Zimmerle (FWW) sieht die Aufgabe, die jetzt dem Gutachter zukommt, eigentlich beim Wirtschaftsförderer angesiedelt. Nur der ganz frisch wieder ins Gremium eingezogene SPD-Stadtrat Wolf-Dieter Forster spricht sich klar für die externe Vergabe aus: „Ich halte das Thema für sehr komplex“, begründet er seinen Standpunkt.