Aufgrund eines Rohrbruchs waren am Donnerstagabend in der Stuttgarter Straße etliche Häuser ohne Wasser. Wie die Stadt Weinstadt am Freitagmorgen mitteilte, wurde die Schadensstelle am späten Abend noch freigelegt bzw. aufgebaggert. Dazu musste die Stuttgarter Straße zwischen Poststraße und Ulrichstraße voll gesperrt werden.

Die Sperrung dauert vermutlich noch bis Freitagnachmittag an. Autofahrer werden über die Post- und Ulrichstraße umgeleitet. „Wenn alles klappt, soll die