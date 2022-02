Im Weinstädter Gremium steht ein Wechsel in der Fraktion der Freien Wähler an: Daniel Widmayer zieht nämlich nach Plochingen. Nachdem er 2019 im Alter von gerade mal 19 Jahren aus dem Jugendgemeinderat in den Gemeinderat gewechselt war, war er das jüngste Mitglied im Rat der Stadt Weinstadt gewesen.

Schon als Jugendgemeinderatsvorsitzendem lag Daniel Widmayer der Breitbandausbau sehr am Herzen, auch im Gemeinderat machte er sich weiterhin für dieses Thema und insgesamt die Belange der