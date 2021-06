In Baach beginnen umfangreiche Bauarbeiten, auch die historische Brücke wird saniert. Deshalb ist die Ortsdurchfahrt von Baach von Montag, 14. Juni, an gesperrt.

Die Baacher Ortsdurchfahrt wird in mehreren Abschnitten grundlegend saniert. Am Montag wird zunächst die Forststraße für den Verkehr voll gesperrt - und zwar zwischen den Gasthöfen Adler und Rössle, wie die Stadt in einer Pressemitteilung informiert. Dort werden Wasser- und Kanalleitungen in einem ersten Abschnitt saniert. Im