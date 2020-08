Die Schnaiter und die Beutelsbacher Kirbe werden wegen Corona in diesem Jahr nicht stattfinden. Die Schnaiter hätten in diesem Jahr eigentlich von Freitag, 28. August, bis Sonntag, 30. August, gefeiert – und Höhepunkt wäre wie immer am Sonntagnachmittag der Umzug gewesen, der traditionell mit dem Aufhängen des Kirbetraubens an der Schnaiter Halle endet. Die Beutelsbacher Kirbe, die für den 8. bis 12. Oktober terminiert ist, wurde von der Weinstädter Stadtverwaltung am Dienstag ebenfalls