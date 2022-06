Wegen Personalmangel: Freibäder in Weinstadt öffnen kürzer

Wie andere Kommunen auch hat die Stadt Weinstadt mit akutem Personalmangel und -ausfall bei den Bäderbetrieben zu kämpfen. Deswegen müssen laut Pressemitteilung vorübergehend die Öffnungszeiten der Freibäder in Beutelsbach und Strümpfelbach reduziert werden.

So kann am Freitag, 1. Juli, das Freibad Strümpfelbach erst um 17 Uhr öffnen – dies betrifft allerdings nur diesen einen Tag. Von Samstag, 2. Juli, an hat das Freibad Strümpfelbach täglich von 11.30 bis 20 Uhr geöffnet.

Das Freibad Beutelsbach ist ab sofort nur noch von 10.30 bis 18 Uhr geöffnet.

Wer als berufstätiger Dauerkartenbesitzer nun ein Problem mit der Beutelsbacher Schließzeit um 18 Uhr hat, den weist Claudia Leihenseder von der Pressestelle der Stadt darauf hin, dass Dauerkarten für beide Freibäder in Weinstadt gelten – und in Strümpfelbach ist das Bad für die Gäste ja zwei Stunden länger offen.

Kiosk-Betrieb in Strümpfelbach nicht betroffen

Die Stadt Weinstadt bittet die Besucherinnen und Besucher der Freibäder um Verständnis und arbeitet laut eigenen Angaben mit Hochdruck daran, die Öffnungszeiten wieder zu erweitern. Der Betrieb des Freibadkiosks in Strümpfelbach ist von diesen Einschränkungen nicht betroffen.