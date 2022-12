Weihnachtsmusical in Weinstadt-Schnait: Aufführung der Grundschüler am 15.12.

Die Schüler der Grundschule Schnait führen ein Weihnachtsmusical auf: Am Donnerstag, 15. Dezember, um 18 Uhr führen über 50 Kinder der Klassen eins bis vier „Opa und Engel - ein himmlisches Weihnachtsgeschenk“ nach einem Bilderbuch von Gaby Grosser auf.

Bei der Aufführung sind außerdem drei Kinder der Theodor-Dierlamm-Schule in Stetten dabei, die eine Außenklasse in der Grundschule Schnait besuchen, teilt die Schule mit.

Ein Engelchen macht eine Bruchlandung

Die Aufführung am Donnerstag wird gleichzeitig auch gestreamt. Die Theaterversion des Bilderbuches hat die Leiterin der Schnaiter Theater-AG, Heike Scharmann, verfasst, es ist ein Musical daraus geworden, so dass auch der Chor mitwirken kann. Die Musik dazu stammt von Hermann Cavallo. Peter Carle, Rektor der Grundschule Schnait, leitet die Chor-AG.

Die Kinder singen und spielen die Geschichte von Opa Rudi und einem Engelchen namens Luka. Dieses kommt als überraschender Weihnachtsbesuch pünktlich zum vierten Advent zu Opa Rudi - mit einer Bruchlandung in seinem Garten: Das Engelchen hat sich nämlich beim Wunschzettel-Einsammeln einen Flügel verletzt.

Proben laufen seit September

Die Kindergeschichte hat auch eine traurige Note: Opa Rudi ist nämlich vor kurzem Witwer geworden, seine Kinder und Enkel leben weit weg. Während Opa Rudi den kleinen Luka verarztet, bringt er dem Engelchen jede Menge Weihnachtsbräuche bei. Luka hilft dem alten Mann und seiner Nachbarin Ruth im Gegenzug dabei, einander näherzukommen.

Die Schüler haben viel Arbeit in die Aufführung ihres Weihnachtsmusicals gesteckt. „Seit Mitte September liefen die Proben von Theater und Chor-AG, zunächst getrennt“, teilt Heike Scharmann mit. Nach den Herbstferien habe dann die Arbeit an der Inszenierung auf der Bühne begonnen. „Die ganze Schule freut sich nun darauf, nach drei Jahren endlich wieder ein Musical vor Publikum präsentieren zu können“, so die Theater-AG-Leiterin.

Der Förderverein der Grundschule Schnait finanziert wie jedes Jahr das Weihnachtsmusical.