Weinkultur, Frühschoppen, Kabarett: Das ist am Wochenende in Weinstadt los

Mit dem nahenden Frühling ist an den Wochenenden wieder mehr geboten: Langsam erfolgt der Start in die Festles-Saison. Der Musikverein Endersbach zum Beispiel lädt am Sonntag, 19. März, von 11 bis 14 Uhr in die Jahnhalle nach Endersbach zum Frühschoppen ein: Es gibt Weißwurstfrühstück, Fassbier und „ordentliche Blasmusik“. „So begrüßen wir am kommenden Sonntag den Frühling in Endersbach“, schreibt der Presseverantwortliche Thomas Wilhelm.

Konzert des Musikvereins Strümpfelbach

Schon am Samstag, 18. März lädt der Musikverein „Frisch Auf“ Strümpfelbach zu seinem Konzert in die Strümpfelbacher Gemeindehalle ein. Wie der Verein mitteilt, eröffnet um 19´.30 Uhr das Jugendorchester das Konzert, anschließend tritt das Stammorchester auf. „Die Musikerinnen und Musiker haben anspruchsvolle Titel aus verschiedenen Stilrichtungen einstudiert“, verspricht die Ankündigung.

Vom Triumphmarsch aus Giuseppe Verdis Oper „Aida“ über ein Bon Jovi-Medley bis hin zu Filmmusik wie „Arabian Nights“ sei für jeden Geschmack etwas dabei. Für Bewirtung vor dem Konzert und in der Pause sorgen die Weinfreunde Strümpfelbach. Sie bieten an einem Stand vor der Gemeindehalle Getränke und Kleinigkeiten zu Essen an. Saalöffnung ist ab 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, der Musikverein freut sich jedoch über Spenden.

Weinkultur-Wanderung

Auch eine Gruppe von Weinbauern aus Strümpfelbach zelebriert am kommenden Wochenende den Start in die Saison: Die Weingüter Kuhnle, Idler, Mannschreck und Wilhelm laden in Zusammenarbeit mit den Weinfreunden Strümpfelbach, dem Karlsteinverein Endersbach und dem Kulturverein Aichwald zur Weinkulturwanderung mit Weinprobe ein.

Die Wanderung startet am Sonntag, 19. März um 13 Uhr an der Feldkirche in Aichwald-Aichelberg. Für die Wanderung sind fünf Stunden bei einer Streckenlänge von circa fünf Kilometern angesetzt. Die Teilnahmekosten betragen 45 Euro Pro Person, dabei sind ein kleines Vesper, die Getränke und ein Abschlussessen in der Kelter Strümpfelbach inklusive. Eine Anmeldung unter verkauf@weingut-kuhnle.de oder07151/61293 ist erforderlich.

Kabarett mit Boris Stijelja

Am Samstag, 18. März, um 20 Uhr, lädt das Kulturamt der Stadt Weinstadt außerdem zum Kabarett mit Boris Stijelja in den Stiftskeller Beutelsbach ein. Der kroatisch stämmige Kabarettist unterhält in seinem Programm „Viagra hält die Blumen frisch“ mit Geschichten von etwas speziellen Lebensweisheiten seiner kroatischen Familie: Es geht laut Ankündigung zum Beispiel darum, wieso eine Rolle Klopapier im Kühlschrank sinnvoll ist, um den Großvater, der mit Schweinsblasen Fußball spielte oder der Großmutter, die ihre besten Gerichte im Keller kochte.

Der Eintritt kostet 18 Euro, ermäßigt 16 Euro. Einlass ist eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn. Tickets gibt es online unter www.weinstadt.de/tickets oder beim i-Punkt des Remstal Tourismus e.V. im Alten Bahnhof Endersbach.

„Balkan Union“ im Stiftskeller

Für Musikbegeisterte gibt es am Freitag, 17. März, um 20 Uhr mit der Gruppe „Balkan Union“ im Stiftskeller Beutelbach. „Balkan Union“ wurde laut Ankündigung des Jazzclubs Armer Konrad von dem Gitarristen und Sänger Csaba Toth Bagi, der für seine kraftvolle Stimme und sein gefühlvolles und technisch brillantes Gitarrenspiel bekannt ist. Sein bodenständiger Blues-Jazz-Stil sei stark beeinflusst von seiner Erziehung auf dem Balkan und seiner ungarischen musikalischen Ausbildung.

2012 veröffentlichte Csaba ein Album mit Kompositionen, die traditionelle mazedonische, serbische und ungarische Melodien zu einer neuen Jazzstruktur kombinieren und erweckte damit die Aufmerksamkeit des renommierten Gitarristen Al Di Meola, mit dem er danach jahrelang international unterwegs war. 2013 konnte Balkan Union Mike Stern und Trilok Gurtu für eine Tournee durch Ungarn und Rumänien gewinnen. Mitwirkende sind Csaba Tóth Bagi (Gitarre, Gesang), Branka Básits (Gesang), Dávid Eredics (Saxophon, Klarinette, Kaval, traditionelle Blasinstrumente), Ákos Kertész (Schlagzeug, Percussion) und László Máthé (Bass). Einlass ist eine Stunde vor Konzertbeginn.

Tickets kosten 15 Euro, es gibt eine Ermäßigung von 3 Euro. Restkarten gibt es gegebenenfalls an der Abendkasse. Auf www.jak-weinstadt.de gibt es unter der Konzertankündigung einen Link zum Vorverkauf.

Ausstellung zu Birkel und Co.

Im Württemberg-Haus Beutelsbach eröffnet am Sonntag, 19. März, um 11.15 Uhr eine neue Ausstellung: Bei „Birkel, Graze und Co.“ geht es um die industrielle Geschichte der Weinstädter Teilorte. „Die Ausstellung im Württemberg-Haus Beutelsbach möchte die vielfältige Weinstädter Industriegeschichte anhand von originalen Exponaten wie Produkten, Dokumenten, Fotos, Reklame und Werbeartikeln der einzelnen Firmen vorstellen“, schreibt die Stadt in einer Ankündigung.

Die Objekte stammen aus privaten Sammlungen (Jakob, Graze, Kopetzky, Maier, Ritter, Thudium) sowie aus städtischen Beständen. Präsentiert werden Firmen mit Gründungsdatum vor 1950. Zur Eröffnung am Sonntag spricht Museumsleiter Bernd Breyvogel, für die musikalische Umrahmung sorgt die Musikschule Unteres Remstal. Der Eintritt ist frei.

Öffentlicher Streuobstschnitt

Wer es eher praxisorientiert mag, für den hat der Obstbauverein Endersbach vielleicht genau das Richtige: Am Freitag, 17. März ab 13.30 Uhr führt der Verein im Wohngebiet Halde IV in Weinstadt-Endersbach eine öffentliche Schnittaktion an 6 Apfelbäumen durch.

Im Wohngebiet Halde V in Weinstadt-Endersbach wurden laut der Mitteilung des Obstbauvereins am Fußweg Klatschmohnweg (Ecke Lußacker- Kornblumenweg) im Rahmen der Erschießung und Begrünung auf öffentlichem Grund dereinst sechs Apfelbäume gepflanzt. „Nachdem diese Bäume seitdem sich weitgehend selbst überlassen geblieben sind, brauchen sie fachgerechte Pflege“, so der Verein.

Dabei arbeiten der Obstbauverein Endersbach und die Stadt Weinstadt im Rahmen einer Schnittaktion zusammen, die unter der sachkundigen Leitung von Fachwart Erwin Schwegler durchgeführt wird, zusammen. „Unter der von Humor und schwäbischer Schläue begleiteten Leitung von Fachwart Erwin Schwegler werden die Apfelbäume im Rahmen einer öffentlichen Schnittaktion fachkundig ,in Form‘ gebracht“, so die Ankündigung. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sollen durch die Begleitung des Projekts vieles über die sachkundige Pflege eines Obstbaumbestandes erfahren können.