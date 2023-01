Weinstadt: Ärger um Dauerparker an der Strümpfelbacher Halle

Nachdem Siegfried Loos vom Strümpfelbacher Bädlesverein wieder einmal beim Winterdienst um ein direkt vor dem Eingang zum kleinen Strümpfelbacher Hallenbad falsch geparktes Auto herumgeräumt hat, reicht es ihm: „Das zieht sich schon seit Jahren“, klagt der Ehrenamtliche. „Ich kann nicht um das Auto herum den Weg frei machen.“ Die Parksituation am und um die Strümpfelbacher Halle geht ihm mittlerweile gehörig gegen den Strich. Er fragt sich: Warum wird die Stadt hier nicht tätig?

Stein des Anstoßes sind für Siegfried Loos zum einen Dauerparker: darunter mindestens zwei wohl seit längerer Zeit auf dem Parkplatz vor der Halle abgestellte Wohnwägen, immer wieder Anhänger sowie einige Kleinbusse mit Wohnmobil-Aufbau, die ebenfalls auf den öffentlichen Parkplätzen abgestellt seien.

Für Wohnwagen gilt beim Parken eine Zeitbegrenzung - eigentlich

Der Ehrenamtliche verweist auf die Straßenverkehrsordnung (StVO), die im Paragrafen 12, Absatz 3b besagt: „Mit Kraftfahrzeuganhängern ohne Zugfahrzeug darf nicht länger als zwei Wochen geparkt werden. Das gilt nicht auf entsprechend gekennzeichneten Parkplätzen.“

Würde das Ordnungsamt, so wie es sich Siegfried Loos wünscht, die abgestellten Anhänger auf dem Parkplatz öfter kontrollieren, wären dort vielleicht mehr Parkplätze für Gäste des kleinen Schwimmbades, der Gaststätte und der Strümpfelbacher Halle frei: „Die Parksituation ist vor allem an Wochenenden und bei Veranstaltungen sehr gespannt und da ist jeder Parkplatz sehr wichtig“, findet Loos.

Berufsgenossenschaft moniert zugeparkte Rettungsgasse

Allerdings wäre der StVO schon Genüge getan, wenn die Halter der Wohnwagen und Anhänger diese vor Ablauf der 14 Tage jeweils nur um ein paar Zentimeter verschieben würden, sie auf den Parkplatz daneben parken - oder mit ihnen einmal um den Block fahren, um sie dann wieder an Ort und Stelle für zwei Wochen abzustellen. Für die Camper-Vans als normale Pkw gilt diese Beschränkung überhaupt nicht. Das weiß Siegfried Loos auch: Nur eine Beschilderung mit einer Zeitbeschränkung oder Nutzereinschränkung würde hier wirklich etwas bringen, glaubt er.

Doch fast noch mehr verärgert ihn im Zusammenhang mit der Parksituation noch etwas anderes: Es werde regelmäßig direkt vor dem Eingang zum Bädle geparkt. Deswegen hat der Bädlesverein sogar schon Ärger bekommen: Die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) habe bei seinen Besuchen mehrmals moniert, dass durch Falschparker die Zufahrt für Rettungsfahrzeuge zum Bädle nicht mehr gegeben sei, berichtet Loos, der beim Bädlesverein Sicherheitsbeauftragter ist.

Ehrenamtlicher wünscht sich von der Stadt mehr Aktion

Diese Information habe der Verein auch an die Stadtverwaltung weitergegeben. Die habe aber nur darauf hingewiesen, dass jeder Autofahrer zu wissen habe, dass an so einer Engstelle nicht geparkt werden dürfe, weil drei Meter Durchfahrtsbreite frei bleiben müssen - und es an dieser Stelle deswegen auch keine zusätzliche Beschilderung brauche, berichtet Siegfried Loos.

Dass sich seitdem nichts getan hat, dokumentiert der Strümpfelbacher gerne mit Fotos: Als es vor einer Woche viel Schnee gab und er morgens dabei war, den Fußweg zum Eingang zu räumen, parkte dort wie so oft wieder ein Auto. Für Loos einfach unverständlich. Er macht sich auch Gedanken, wer im Schadensfall hier die Haftung übernehme, wenn ein Rettungsfahrzeug dann tatsächlich mal nicht durchkommen könnte.

Die Stadtverwaltung währendessen hat zur Parksituation bei der Strümpfelbacher Halle nicht allzu viel zu sagen: „Bei dem besagten Parkplatz handelt es sich um einen öffentlichen Parkplatz und er steht jedem zur Verfügung“, schreibt die Pressestelle auf Anfrage unserer Redaktion. „Nach Auskunft unseres Gemeindevollzugsdienstes werden die Parkplätze und das Umfeld regelmäßig kontrolliert und bei Verstößen auch sanktioniert.“ Auf die Mitteilungen der Anzeigeerstatter sei selbstverständlich reagiert worden.