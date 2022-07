Weinstadt: Öffentliches Bücherregal in Großheppach ist umgezogen

So mancher hat sich bereits die Frage gestellt: Wo ist das öffentliche Bücherregal in Großheppach? Die vergangenen zwei Jahre stand das Regal zwischen der Volksbankfiliale und der Physiotherapiepraxis von Susanne Odeh in der Kleinheppacher Straße. Dort ist es nicht mehr.

Die Physiotherapeutin kann aber Entwarnung geben: Das beliebte Bücherregal ist umgezogen, nur ein paar Meter weiter. Es steht nun beim Eingang der Tiefgarage des evangelischen Gemeindehauses an der Ecke Friedensstraße und Kleinheppacher Straße. „Immer noch in Sichtweite und in der Nähe der Praxis“, sagt die 58-Jährige.

Ein Ort der Begegnung

Susanne Odeh war es auch, die den Bücheraustausch in Großheppach ins Leben gerufen hat. „In der Praxis hatte ich immer ein Kästchen mit Büchern“, sagt sie. Irgendwann habe sie die Obstkiste vor die Praxisräume gestellt und eigene Bücher hineingelegt. Als dann eine Nachbarin ein altes Regal übrig hatte, sei das Bücherregal entstanden.

Das war vor zwei Jahren, „gerade zu der Zeit, als Corona begonnen hatte“. Und gerade in Zeiten der Pandemie und Lockdowns „lief es richtig gut“, sagt Susanne Odeh. „Es gab einen Bedarf nach Begegnung in Corona-Zeiten.“ Auch wenn die Menschen Abstand halten mussten, sei das Bücherregal ein Ort des Austausches und ein Treffpunkt im Ort gewesen – und ist es immer noch. Ein kostenloser Büchertausch sei auch in puncto Nachhaltigkeit gut, so die Physiotherapeutin.

Viele Bücher haben ihren Besitzer gewechselt und konnten nach dem Lesen wieder zurückgestellt werden. „Irgendwann lagen dann auch Kinderspielzeuge und Haarspangen zum Verschenken im Regal“, sagt Susanne Odeh. Sie findet es toll, dass dadurch viele Gegenstände einen neuen Besitzer bekommen haben. Ein besonderes Erlebnis, wenn auch ein etwas ärgerliches, hatte sie auch bereits: Einmal seien ihr Stühle vor der Praxis abhandengekommen. „Wahrscheinlich dachte irgendjemand, dass die ebenfalls zum Verschenken waren“, sagt sie und fügt schmunzelnd hinzu: „Seitdem habe ich nichts mehr vor der Praxis stehen lassen.“

Helferinnen und Helfer gesucht

Damit viele Menschen Freude an dem Bücherregal haben, benötigt dieses Pflege. Zwar kümmert sich Susanne Odeh gerne darum, erhofft sich aber auch Unterstützung von Interessierten. Wer Lust habe, ein Auge auf das Bücherregal beim evangelischen Gemeindehaus zu haben, könne sich in der Praxis von Susanne Odeh oder per Mail unter info@odeh-physiotherapie.de melden.

„Ich würde mich freuen, wenn sich zwei oder drei Personen melden würden, die sich ebenfalls ums Regal kümmern“, sagt die Physiotherapeutin. Und: Nutzerinnen und Nutzer des Bücherregals bittet sie, hauptsächlich Bücher in das Regal zu stellen. Wenn dann mal andere Artikel zum Verschenken dabei seien, sollten diese in einem guten Zustand sein. „Bitte nur saubere Bücher und vollständige beziehungsweise ordentliche ,Non-Book-Artikel‘“, sagt die Physiotherapeutin.

Das soll dabei helfen, dass das Bücherregal noch weitere Jahre an seinem neuen Standort bestehen bleiben kann. Schließlich ist es eines der wenigen privatgeführten öffentlichen Bücherregale in Weinstadt. Die Stadt selbst betreibt keine öffentlichen Bücherregale. Das teilte die Pressestelle auf Anfrage unserer Redaktion mit.