Weinstadt: 21-Jähriger schlägt Freundin und droht, Familie umzubringen

Mit einer häuslichen Auseinandersetzung, die nach kurzer Zeit handgreiflich wurde, hatten sich im März das Waiblinger Amtsgericht und Richter Armin Blattner zu befassen. Die Auseinandersetzung fand im Herbst 2022 in der gemeinsamen Wohnung eines jungen Paares in Weinstadt statt und hatte am folgenden Tag auf einem Polizeirevier in Filderstadt eine Fortsetzung.

Der entsprechende Tag, erklärte der 21 Jahre junge Mann vor Gericht, sei ein „richtiger Scheißtag“ gewesen. Auf der Arbeit sei es nicht so gelaufen, wie er es sich vorgestellt hatte, und als er dann heimgekommen war, habe es auch noch Unstimmigkeiten mit den Eltern gegeben. Daheim in der Wohnung, die er damals zusammen mit seiner Freundin und dem gemeinsamen Kind im Säuglingsalter bewohnte, sei man miteinander in Streit geraten, weil er Ruhe haben wollte. Und seine Freundin sei nun einmal sehr temperamentvoll, da sei der Streit eskaliert, „dann passierte das Unschöne“, formulierte es der Angeklagte.

„Sie hat ordentlich was abgekriegt“, brachte der Richter auf den Punkt, was der Staatsanwalt als Schwellungen, Hämatom am Auge, verletzte Oberlippe und Würgemale am Hals beschrieb.

An die Wand gedrückt und gewürgt

Es gebe immer wieder schwere Tage im Leben, räsonierte Blattner, und auch immer wieder Streit. Aber der dürfe keinesfalls in Schläge ins Gesicht ausarten. „Und Würgen geht gar nicht“, stellte er kategorisch fest.

Er habe ihr das Handy weggenommen, beschrieb die junge Frau den Verlauf des Abends. Als sie es zurückforderte, habe er nicht reagiert. So habe ein Wort das andere ergeben. In seinem Zorn habe er gesagt, er schlafe besser auf dem Balkon. Dies habe sie nicht gewollt, schließlich sei es eine kalte Nacht gewesen.

Sie habe ihn zurückgerufen, der Streit sei weitergegangen. Dann habe er zugeschlagen, mit der flachen Hand ins Gesicht. Als sie in den Flur rannte, sei er hinterhergekommen, habe sie an die Wand gedrückt und gewürgt. Mittlerweile seien seine Eltern dazugekommen; er habe von ihr abgelassen, die Eltern ihn beruhigt. „Am nächsten Morgen war sie dann weg“, mitsamt dem gemeinsamen Kind, schilderte er das Ende der Beziehung.

Beamter hört Drohungen am Telefon mit

Sie sei in ihr Elternhaus zurückgekehrt, ergänzte die Mutter der jungen Frau die Schilderung. Als sie das übel zugerichtete Gesicht der Tochter sah, habe sie die zusammengepackt und sei mit ihr in Filderstadt zur Polizei gegangen. Während sie und ihre Tochter gerade einem Beamten gegenübersaßen und berichteten, habe der junge Mann auf ihrem Handy angerufen - das der Tochter sei ja noch bei ihm gewesen.

Sie habe den Anruf angenommen und sich - ebenso wie ihre Tochter und der Polizeibeamte - anhören müssen, wie der nach wie vor aufgebrachte junge Mann ankündigte, dass er die gesamte Familie umbringen werde. „Wenn man derart aufgeregt ist, dann muss man sich beherrschen und die Klappe halten, nicht mit Umbringen drohen“ kommentierte Richter Blattner das Geständnis des jungen Mannes.

Das Kind soll nicht darunter leiden müssen

Seitdem sei nichts mehr vorgefallen, versicherten Mutter und Tochter unisono. Die jungen Leute hätten miteinander Kontakt und „zivilisierten Umgang“, schon wegen des gemeinsamen Kindes, das schließlich nicht unschuldig leiden dürfe. Auch habe sich der Vater mehrfach entschuldigt und versichert, dass ihm seine Tat leidtue. Nein, sie wünschten nicht, dass der junge Mann bestraft werde, aus demselben Grund: „Ich will Ruhe haben!“, so die Mutter der Geschädigten.

Die in das Verfahren mit eingebundene Vertreterin der Jugendgerichtshilfe versicherte, dass der ihr seit einigen Jahren bekannte junge Mann auf einem guten Weg sei. Er sei dabei, seinen Lebenstraum zu verwirklichen, und habe sich beruflich selbstständig gemacht. Nachdem der Staatsanwalt weder bei der Mutter noch bei der Tochter ein Strafverfolgungsinteresse feststellen konnte, sehe er auch kein öffentliches Interesse an der Verfolgung der Körperverletzung im privaten Raum.

Was bleibe, sei die Bedrohung. Bei dieser einigten sich die Beteiligten darauf, das Verfahren einzustellen, gegen Zahlung einer Geldbuße in Höhe von 200 Euro an die Bewährungshilfe Stuttgart. „Schau zu, dass du dich gut verhältst. Viel Erfolg im Beruf und dass wir uns nicht wiedersehen!“, gab ihm der Richter noch als Ermahnung mit auf den Weg.