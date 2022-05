Weinstadt: Abitur am Abendgymnasium macht für 36-Jährige Medizinstudium möglich

Catarina Marrao Malhi studiert im zweiten Semester Medizin in Gießen. Als sie in Fellbach die Grundschule besuchte, erhielt sie eine Empfehlung für die Sonderschule.

Nach der Hauptschule erlernte sie zunächst den Beruf der Arzthelferin, jobbte dann als Quereinsteigerin in der IT-Branche und versuchte sich dann in allen möglichen Berufen und Bereichen. Stets habe sie sich dabei „unter ihrem Potenzial“ gefühlt.

Abitur mit Notenschnitt von 1,5

Dann, nach der Geburt ihres Kindes und einer Lebenskrise, entschloss sie sich, ihrem Leben eine Wendung zu geben, erzählt sie. Die mittlerweile 36-Jährige meldete sich am Abendgymnasium Unteres Remstal an, das in den Räumen des Weinstädter Remstal-Gymnasiums untergebracht ist.

Hier erwarb sie schließlich das Abitur mit einem Notendurchschnitt von 1,5. „Ganz passabel“, so Catarina Marrao Malhi bei einem Pressegespräch beim Abendgymnasium. Ihre berufliche Zukunft könne sie sich nun als Notfallärztin, Neurologin oder Neurochirurgin vorstellen.

Deutschkurs, Hauptschulabschluss, Ausbildung, Abitur, Studium?

Reza Shadnoosh steckt gerade mitten in den Abiturprüfungen. Den schriftlichen Teil habe er mittlerweile hinter sich gebracht, der mündliche stehe ihm noch bevor, erzählte er. Der 23-Jährige ist 2015 aus dem Iran nach Deutschland gekommen.

Zunächst absolvierte er einen sechsmonatigen Deutschkurs, dann erwarb er den Hauptschulabschluss und absolvierte eine dreijährige Ausbildung zum Zahnarzthelfer. Als die beendet war, schrieb er sich ebenfalls am Abendgymnasium ein. Sein großes Ziel, das er nie aus den Augen verloren hat, ist das Studium der Zahnmedizin.

Beruf, Haushalt und Schule unter ein Dach bringen

Selbstverständlich sei es anstrengend, neben dem Beruf und dem eigenen Haushalt auch noch zur Schule zu gehen, räumt er ein, man müsse sich immer wieder aufs Neue selbst motivieren, aber es lohne sich, diese Möglichkeit zu nutzen, sich weiterzuentwickeln und an den Herausforderungen zu wachsen.

Zurzeit besuchen 58 Schülerinnen und Schüler das Abendgymnasium Unteres Remstal, fünf davon legen im Augenblick die Abiturprüfung ab, berichtet Stefanie Köhler, die Leiterin der Volkshochschule Unteres Remstal, unter deren organisatorischem Dach das Abendgymnasium eingeordnet ist.

Nur wer berufstätig ist, darf hier zur Schule gehen

Die Schule bietet neben dem Abitur nach dreieinhalb Jahren auch die Chance, die Fachhochschulreife oder die Mittlere Reife zu erwerben. Dies wird in zwei Unterrichtszügen angeboten: entweder nur abends oder donnerstag- und freitagabends und samstags. Zugangsvoraussetzung ist eine abgeschlossene Berufsausbildung und ein bestehendes Beschäftigungsverhältnis.

Sonderregelungen seien möglich für Pflege- und Familienzeiten, im Augenblick werde der Schulbesuch auch noch durch Bafög gefördert, ergänzt Ulrich Jungbluth, seit zwei Jahren Schulleiter des Abendgymnasiums.

Schülerinnen sind oft Migrantinnen oder Alleinerziehende

Als das Gespräch auf „seine“ Schülerinnen und Schüler kommt, gerät Jungbluth geradezu ins Schwärmen: Sie seien hoch motiviert, es handle sich durchweg um echte Persönlichkeiten. Sie zu unterrichten sei ein gegenseitiges Geben und Nehmen.

Zudem stelle das Abendgymnasium eine hervorragende Möglichkeit besonders für Alleinerziehende und Migrantinnen dar, durchzustarten und die Chancen zu ergreifen, die sich ihnen mit dem Erwerb des Abiturs eröffneten. Das Bedauern, die Schulleitung nun abgeben zu müssen, ist Ulrich Jungbluth anzumerken. Aber seine Verpflichtung gegenüber dem Tagesgymnasium, an dem er ebenfalls unterrichtet, lasse ihm keine andere Wahl.

Neue Schulleiterin übernimmt ab Herbst

Dem Abendgymnasium bleibe er allerdings als stellvertretender Schulleiter und Lehrer für Geschichte und Sport erhalten, versichert er. Seine Nachfolgerin als Schulleiterin wird Birgit Rietgraf; sie übernimmt ab kommenden Herbst die Verantwortung für die Schülerinnen, Schüler und insgesamt 21 Lehrer.

Die Lehrerin am Backnanger Max-Born-Gymnasium ist sich bewusst, welche Herausforderung auf sie am Abendgymnasium zukommt: Schließlich gehört sie seit einem Jahr als Englischlehrerin zum Kollegium. Anfangs habe sie nicht daran gedacht, die organisatorische und administrative Verantwortung zu übernehmen, gestand sie.

Schülerzahlen seit einigen Jahren rückläufig

Dann habe sie aber Freude und auch die Ehre empfunden – in dieser Aufgabe bündle sich alles, was sie bisher in ihrem Berufsweg gemacht habe. Gerade in diesen Zeiten des demografischen und wirtschaftlichen Strukturwandels sei das Abendgymnasium von unschätzbarem Wert, betont sie. Die Tatsache, dass seit etlichen Jahren keiner der Abiturienten die Prüfung nicht bestanden habe, spreche für sich selbst.

„Wir kämpfen für das Abendgymnasium Unteres Remstal“, versichert Stefanie Köhler. Auch wenn die Schülerzahl in den vergangenen sechs Jahren von 120 auf mittlerweile 58 zurückgegangen ist, sei es für den Standort Waiblingen und Unteres Remstal unverzichtbar, betonte sie. Deshalb hatte die Schule kürzlich auch zu einem Infoabend geladen, um mögliche Interessenten auf das Angebot aufmerksam zu machen.