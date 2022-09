Weinstadt: Action aus den Niederlanden eröffnet bald neue Filiale in Endersbach

Eine Filiale der Kette Action wird bald in Weinstadt-Endersbach errichtet. Das bestätigt am Mittwoch, 21. September, die Pressestelle des Unternehmens auf Nachfrage unserer Redaktion. Action bezeichnet sich selbst als Non-Food-Discounter, der verschiedene Alltagsartikel zu niedrigen Preisen anbietet. Das Unternehmen, das aus den Niederlanden stammt, betreibt in zehn Ländern 2000 Filialen, darunter knapp 460 in Deutschland.

Der neue Standort liegt im Gewerbegebiet Kalkofen. „Wir können Ihnen bestätigen, dass wir voraussichtlich in KW 44 eine Action-Filiale in der Kalkofenstraße 7 neu eröffnen werden“, betont Annika Büschken, Country Communication Manager Germany & Austria bei Action. Die 44. Kalenderwoche ist die Woche von Montag, 31. Oktober 2022, bis Sonntag, 6. November 2022, also die Woche der Schulherbstferien.

In der Filiale in Endersbach sollen Kunden mehr als 6000 Produkte aus insgesamt 14 Produktkategorien finden können – von Deko-Artikeln, Heimwerkerbedarf, Spielzeug und Multimedia über Haushaltswaren, Garten- und Outdoorartikel bis hin zu Körperpflege-Produkten, Mode und Heimtextilien. Zwei Drittel des Angebots, betont Annika Büschken, änderten sich ständig. Jede Woche landeten mehr als 150 neue Artikel in den Regalen – darunter Premiummarken sowie Eigenmarken.

Das Team am Standort Endersbach wird zwischen 15 und 20 Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit umfassen und sucht nach Angaben des Unternehmens noch Verstärkung. Laut der Pressestelle möchte Action seinen Expansionskurs fortsetzen und die Marke weiter auf dem deutschen Handelsmarkt etablieren.