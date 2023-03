Weinstadt: ASYS-Gruppe kauft Müko Maschinenbau auf - 28 Arbeitsplätze fallen weg

Knapp ein halbes Jahr nachdem das Weinstädter Unternehmen Müko Maschinenbau Insolvenz anmelden musste, gibt es erste Neuigkeiten: Müko wird Teil der ASYS-Gruppe. Wie die Sympra-Agentur für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit am 1. März mitteilt, haben am 24. Februar 2023 die beiden Gesellschafter der ASYS-Gruppe Werner Kreibl und Klaus Mang die Verträge zur Übernahme des Unternehmens unterzeichnet. Mit dem 1. März wird die Übernahme durch die neugegründete ASYS Assembly Solutions GmbH mit Sitz in Dornstadt rechtskräftig.

Müko Weinstadt: Einige Arbeitsplätze fallen weg

Die ASYS-Gruppe ist demnach ein global agierendes Technologieunternehmen und wie Müko selbst im Bereich Automatisierungslösungen angesiedelt. Die Gruppe ist Anbieter von Standard- und Sonderanlagen für die Geschäftsfelder Elektronik, Energie und Life-Science: Zum Beispiel spezielle Drucksysteme, Transportbänder für die Produktion, Lagersysteme für die Industrie aber auch in den Bereichen Solar und Brennstoffzellen-Technologie ist das Unternehmen aktiv. Insgesamt habe die ASYS-Gruppe mehr als 1300 Mitarbeitern weltweit und verfüge über ein globales Vertriebsnetzwerk mit lokalen Ansprechpartnern in mehr als 40 Ländern. Es gebe 20 Niederlassungen in Europa, Asien und Amerika.

Was bedeutet Übernahme für die Beschäftigten?

Doch was bedeutet die Übernahme für die Beschäftigten am bisherigen Müko-Hauptsitz in der Heinkelstraße in Beutelsbach? Rund 200 Mitarbeiter beschäftigte das Maschinenbau-Unternehmen zuletzt, nicht nur in Weinstadt, sondern auch an den beiden internationalen Außenstellen in China und den USA. „ASYS führt den Standort Weinstadt mit 74 Mitarbeitern und zwei Produktionshallen fort und übernimmt auch die chinesische Tochtergesellschaft in Suzhou bei Schanghai mit 29 Mitarbeitern“, informiert die Presseagentur.

"Müko musste 28 Arbeitsverhältnisse beenden. Einige Mitarbeiter haben von sich aus gekündigt und das Unternehmen verlassen. Das Werk in den USA wird geschlossen", konkretisiert ein Sympra-Sprecher auf Nachfrage unserer Redaktion.

Das sei aber immer noch eine verhältnismäßig glimpfliche Bilanz: „Dass wir in Weinstadt und in China viele Arbeitsplätze erhalten können, ist aufgrund des Wegfalls von fast 50 Prozent des geplanten Umsatzes für 2023 ein großer Erfolg“, so Sanierungsexperte und Rechtsanwalt Philipp Grub von der Kanzlei Grub Brugger in der Mitteilung. Gemeinsam mit seiner Kollegin Nora Sickeler hat er seit November 2022 die Restrukturierung von Müko nach der Insolvenzanmeldung begleitet.

Mit der Übernahme von Müko wolle ASYS zusätzliche Kompetenzen und Produktionsressourcen für die Endmontage von kundenspezifischen Anlagen gewinnen - auf solche Sondermaschinen ist das Weinstädter Unternehmen spezialisiert.

Betrieb konnte bisher aufrecht erhalten werden

Müko Automation hatte Ende 2022 Insolvenz anmelden müssen, weil zwei Kundengroßprojekte weggefallen waren, es Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Teilen gab und zusätzlich ein Kunde insolvent ging und nicht zahlen konnte. Ausgerechnet die weggefallenen Aufträge und die daraus resultierende Minderauslastung der Produktion sei für ASYS Anreiz gewesen, das insolvente Unternehmen aufzukaufen: „Die Auftragslage im Sonderanlagenbereich von ASYS ist konstant hoch, so dass mit zusätzlichen Mitarbeitern und Fertigungskapazitäten neue Wachstumspotenziale erschlossen werden können“, erklärt die Pressemitteilung.

„Ich bin sehr froh, dass wir in so kurzer Zeit mit ASYS einen idealen Partner für Müko finden konnten“, wird Sanierungsexperte Philipp Grub zitiert. Müko sei für ASYS mit Sicherheit ein großer Zugewinn. „Die langen Laufzeiten der Projekte von Müko und die geringe Auslastung der Fertigung für 2023 machten das Insolvenzverfahren sehr herausfordernd“, ergänzt Rechtsanwältin Nora Sickeler. Es sei aber gelungen, den Geschäftsbetrieb vollumfänglich aufrechtzuerhalten. Das habe auch den Übernahmeprozess erleichtert.