Eigentlich hätte an diesem Freitag das 27. Weindorf in Beutelsbach seine Tore öffnen sollen. Doch aus dem inzwischen schon traditionellen Fest der Begegnung ist nichts geworden! Wie schon im vergangenen Jahr haben die Covid-19-Pandemie beziehungsweise die Maßnahmen zu ihrer Eindämmung den Traum von einem weinseligen Beginn der sommerlichen Festsaison in nichts aufgelöst. Geblieben ist lediglich die Ankündigung von nasskaltem Wetter.

Dabei hätte es so schön sein können: ein deftiges