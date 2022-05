Weinstadt: Ballon im Tiefflug hatte Dating-Show-Kandidaten an Bord

Ein Heißluftballon fuhr am Sonntagabend, 15. Mai, sehr eng über die Endersbacher Dächer hinweg und landete schließlich auf einer Wiese bei Beinstein.

Vielen Anwohnern kam der Abstand zu den Häusern sehr gering vor, deshalb wurde auch die Polizei alarmiert. Polizeipressestelle und die Ballon-Zentrum-Chefin geben aber Entwarnung: Mit dem Flug habe alles seine Richtigkeit gehabt.

Ballon war im Landeanflug auf Wiese vor Beinstein

Das Remstal sei nun einmal sehr schmal, sagt Marion Seibold vom Ballon-Zentrum Remstal, das seinen Sitz in Plüderhausen hat. Seit vielen Jahren schon bietet ihre Firma Flüge mit dem Heißluftballon an. „Irgendwann muss man eben runtergehen, wenn man eine Wiese entdeckt hat“, so Marion Seibold. Alles sei „ganz normal“ abgelaufen bei diesem Flug.

Die Polizei-Pressestelle bestätigt: Auf den Hinweis eines Anrufers hin sei zwar eine Streife dem Ballon gefolgt, habe diesen dann aber bei der ordnungsgemäßen Landung auf einem Feld angetroffen. Dieses ist laut Einschätzung der Polizei dafür auch geeignet gewesen.

Flug über Endersbach wird im Fernsehen zu sehen sein

Wer den Flug über die Dächer einmal aus einer anderen Perspektive anschauen möchte, kann das im Herbst tun: Im Korb saßen nämlich ein Filmteam und die Kandidaten einer Dating-Show, die im Herbst bei Prosieben und dem Streaming-Dienst Joyn zu sehen sein wird.