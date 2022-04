Dreimal musste der Bebauungsplanentwurf für das Baugebiet „Furchgasse“ in Schnait offengelegt werden – jetzt soll das aufwendige baurechtliche Verfahren endlich zu einem Abschluss kommen. Am Donnerstagabend stand der Bebauungsplan „Furchgasse“ erneut auf der Tagesordnung des Technischen Ausschusses in Weinstadt: Nach nur kurzer Diskussionsrunde wurde der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan einstimmig beschlossen.

