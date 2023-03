Weinstadt-Beutelsbach: Kein Tempo 30 trotz Beschluss 2021 - woran liegt das?

Ende 2021 haben Technischer Ausschuss und Gemeinderat eigentlich für eine Tempo-30-Regelung in der Beutelsbacher Ortsdurchfahrt und der parallel verlaufenden Ulrichstraße beschlossen. Grundlagen dafür waren eine Unterschriftenaktion von lärmgeplagten Anwohnern und ein Gutachten der Bernard-Gruppe, dass zu dem Schluss kam, dass eine Temporeduzierung auf 30 Kilometer pro Stunde die Lärmbelastung deutlich reduzieren würde. Seit dem sind viele Monate ins Land gegangen - jetzt zeigt ein Sachstandsbericht: Ob und wann Tempo 30 kommt, ist immer noch nicht gesichert.

Neue Zählungen und Berechnungen nötig

Obwohl das ursprüngliche Gutachten im Zuge des städtischen Lärmaktionsplans stattgefunden hat, seien zusätzliche Verkehrszählungen in der Ulrich- und Buhlstraße nötig gewesen, informiert die Stadt in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Die Ergebnisse hiervon liegen demnach seit dem zweiten Quartal 2022 vor, danach sei das Verfahren an das Ordnungsamt übergeben worden.

Mit diesen zusätzlichen Zählungen ist das Verfahren aber noch nicht abgeschlossen: „Die Anordnung von Geschwindigkeitsbeschränkungen im qualifizierten Straßennetz innerhalb geschlossener Ortschaften bedarf des Zustimmungsvorbehalts des Regierungspräsidiums Stuttgart“, informiert die Stadt in der zugehörigen Beratungsunterlage. „Hierzu sind umfangreiche begründende Berechnungen und Stellungnahmen abzugeben für die umzusetzenden Maßnahmen nach der Lärmaktionsplanung.“

Ingenieure haben Stau bei den Aufträgen

An dieser Stelle kommt erneut die Bernard-Gruppe ins Spiel, die schon das ursprüngliche Gutachten erstellt hatte: Das Planer- und Ingenieurbüro wurde Ende 2022 damit beauftragt, die benötigten Unterlagen für das Regierungspräsidium zusammenzustellen. Geplant war, dass alle Unterlagen bis Ende März eingereicht werden können - auch hier seien aber Verzögerungen zu erwarten, kündigt Ordnungsamtsleiter Peter Schmid an – aufgrund einer hohen Auftragslage und Personalausfällen auch beim Ingenieurbüro: „Die Einreichung wird voraussichtlich Ende Mai stattfinden.“

Wie lange das Regierungspräsidium (RP) Stuttgart anschließend brauchen werde, um den Antrag zu bearbeiten, könne ebenfalls noch nicht gesagt werden.

Warum dauert das so lange?

Der Bericht stößt bei den Stadträten erwartungsgemäß auf wenig Enthusiasmus - weder bei den Tempo-30-Befürwortern, noch bei jenen, die der Beschränkung auch mit Blick auf die durchfahrenden Pendler bei der ursprünglichen Abstimmung kritisch gegenüberstanden.

Grünen-Stadtrat Manfred Siglinger dauert hier schlicht alles viel zu lange. „Wenn wir überlegen, dass der Gemeinderatsbeschluss vom Dezember 2021 ist“, ärgert er sich. Der Bedarf vor Ort sei schließlich da, die Bürger direkt vom Straßenlärm betroffen. Er sieht die Stadtverwaltung hier in der Pflicht, solche entlastende Maßnahmen so schnell wie möglich umzusetzen. „Alleine schon, dass die Übergabe innerhalb der Stadtverwaltung ein halbes Jahr dauert, kann ich nicht nachvollziehen.“

CDU-Stadtrat sieht sich in seiner Kritik bestätigt

Peter Schmid nimmt die Kritik zur Kenntnis, nennt aber auch die Gründe für die langsame Bearbeitungszeit: „Personelle Probleme, die nicht immer gleich aufgefangen werden können.“

Ulrich Witzlinger (CDU) hingegen fühlt sich durch die Forderung des RP Stuttgart in seiner ursprünglichen Kritik bestätigt: Die Verwaltung habe versäumt, die Interessen der verschiedenen Parteien wie Anwohnern und Schurwald-Pendlern ausreichend abzuwägen: „Auch Autofahrer haben berechtigte Interessen.“ Alternativen zum Tempo 30, die seiner Auffassung nach auch dem Lärmschutz dienen könnten, hätte man genauer untersuchen müssen. So sei der Antrag Ende 2021 schlicht nicht einreichungsfähig gewesen. „Man hat den Menschen Hoffnung gemacht“, kritisiert Witzlinger.

Lärmaktionsplan verpflichtet die Stadt, tätig zu werden

Damit bezieht er sich auf die Anwohner der Beutelsbacher Ortsdurchfahrt, die im Spätsommer 2021 mehr als 260 Unterschriften für eine Temporeduzierung bei der Stadtverwaltung eingereicht hatten. Bereits 2015 gab es dazu einen Vorstoß, damals fand eine solche Maßnahme aber keine Mehrheit.

Grundsätzlich ist die Stadt dazu verpflichtet, hier tätig zu werden: Die EU-Umgebungslärmrichtlinie schreibt vor, eine Lärmkartierung und Lärmaktionsplanung zur Stufe drei umzusetzen. Als Stufe drei wird grob gefasst die Prüfung und Validierung der aktuellsten Kartierungsergebnisse der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) sowie die Identifikation von Lärmschwerpunkten zur Erörterung von Lärmminderungsmaßnahmen bezeichnet. Der Lärmaktionsplan (LAP) der Stadt ist auch wesentlicher Bestandteil des Integrierten Mobilitätsentwicklungsplans (IMEP), zu dem zum Beispiel auch das Radverkehrskonzept gehören.

Lärmaktionsplan greift nicht in der Grunbacher Straße

Im Lärmaktionsplan gibt es Lärmkarten, die anhand aufbereiteter Verkehrsdaten besonders von Straßenlärm betroffene Schwerpunkte herausstellen. Ein vorläufiges Konzept – erstellt von den Bernard-Ingenieuren – schlägt vor, wie an diesen Brennpunkten die Situation verbessert werden könnte.

Der Plan umschließt allerdings nicht sämtliche Verkehrsadern auf Weinstädter Gemarkung, sondern die Straßen, die bei Verkehrszählungen durchschnittlich an sieben Tagen in der Woche von mindestens 8200 Fahrzeuge pro 24 Stunden befahren werden.

Es gibt aber auch Lärmschwerpunkte, die nicht so viele Fahrzeug pro Tag aufweisen können: Hier fällt schnell wieder das Stichwort Grunbacher Straße in Großheppach. Schon lange ist Anwohnern der „lärmende Asphalt“ ein Dorn im Auge. Der Lärmaktionsplan greife durch die zu niedrige Verkehrsfrequenz hier nicht, so die Stadtverwaltung, hier müsse der Landkreis unabhängig davon tätig werden.