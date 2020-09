„Wir haben eine problematische Straßenverkehrsordnung“, sagt Rita Banzaf. Die Stadtplanerin ist seit mehr als fünf Jahren für die Bereiche Mobilität und Radverkehr in Weinstadt zuständig. Das Problem an der StVO aus ihrer Sicht? „Sie ist zu autolastig und nicht zugunsten der Radfahrer.“ Zwar sei die Straßenverkehrsordnung in den vergangenen Jahren schon überarbeitet worden. Rita Banzaf verweist etwa auf die neue Regelung, wonach Autofahrer beim Überholen von Fahrradfahrern mindestens