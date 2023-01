Weinstadt: Das Chor-Projekt "Cosmogenia" vereint viele Sprachen und Musikstile

Das Rock-Requiem „Cosmogenia - die (Er)Schöpfung“ wird am Sonntag, 29. Januar 2023, in der Beutelsbacher Halle aufgeführt. Das Besondere an dem Stück: die Verbindung verschiedener Musikstile, darunter Klassik, Rock, Pop und Jazz. „Mich fasziniert das Stück schon jahrelang“, erzählt Siegfried Heubach. Er ist Mitglied der evangelischen Kirchengemeinde Beutelsbach und der Initiator des musikalischen Projekts. Beginn der Aufführung ist um 18 Uhr, Eintrittskarten können für 25 Euro im Internet unter www.jak-weinstadt.de erworben werden.

„Cosmogenia“ erzählt die Schöpfungsgeschichte

Zwar ist das Requiem an die christliche Genesis angelehnt, doch auch Schöpfungsgeschichten anderer Religionen und Kulturen spielen eine ergänzende Rolle. Das Werk erzählt „die ersten sieben Tage“ mit einer kritischen Nachbetrachtung in musikalischer Form von Chor, Orchester und einer Rockband. Siegfried Heubach findet, das Thema könne im Hinblick auf die Klimakrise nicht aktueller sein.

Im Jahr 2018 gab es eine Vorgänger-Version des Requiems, das damalige Stück sei „ein voller Erfolg“ gewesen, wie Siegfried Heubach berichtet. „Cosmogenia“ soll der Nachfolger sein und ist auch schon länger in Planung: „Wir wollten es eigentlich schon 2019 vorführen, aber die Corona-Pandemie kam uns zuvor.“ Umso mehr freuen sich die Beteiligten, endlich in den Startlöchern für das neue Projekt zu stehen, und hoffen, dass die 800 Tickets wie bei der letzten Aufführung alle verkauft werden.

Dafür proben der Chor und das Orchester seit September vergangenen Jahres fleißig: „Bei uns gibt es keine Ferien - wir proben jeden Mittwochabend“, sagt Chorleiterin Margot Kroner. Während sie die Proben mit den Sängerinnen übernimmt, hat Tilmann Dürring die Chorleitung der Herren übernommen. Nach Bedarf proben die Chorgruppen getrennt oder zusammen, beides laufe gut, wie Margot Kroner berichtet: „Ich bin sehr zufrieden.“ Die rund 40 Projektchormitglieder seien sehr motiviert.

Dabei handele es sich bei „Cosmogenia“ um ein anspruchsvolles Werk: Der Chor singt in verschiedenen Sprachen. „Also ich habe davor noch nie auf Hebräisch oder Griechisch gesungen, aber es ist faszinierend“, sagt Margot Kroner. Neben deutschen Texten gebe es auch englische, hebräische, griechische und lateinische Passagen - passend zu den ergänzenden Schöpfungstheorien. Siegfried Heubach versichert aber, dass es ein Heft mit Übersetzungen bei der Veranstaltung geben werde. Ihm sei wichtig, dass neben dem musikalischen Aspekt auch die Botschaft des Werks übermittelt werden könne.

Alle Chor-Mitglieder singen semiprofessionell in ihrer Freizeit

Zu den weiteren Organisierenden der Kirchengemeinde gehört auch Michael Kleemann. Er ist erfreut über die „starke musikalische Grundlage“, die der Chor aufweise: „Man muss sich immer in Erinnerung rufen, dass es sich um semiprofessionelle, freiwillige Sänger handelt.“ Jede Stimme sei mindestens zweifach besetzt, manche sogar vierfach. Gerade in der Zeit der Grippewelle sei dies auch wichtig.

Erzieherin Rebecca Zoller ist Sängerin im „Cosmogenia“-Projekt. Als Berufstätige habe sie nicht die Zeit, um regelmäßig in einem Chor zu singen: „Es ist schön, wenn das Projekt einen zeitlichen Rahmen hat, auf den man sich dann voll und ganz konzentrieren kann.“ Sie ist gespannt auf die Generalprobe am 21. Januar, dann werden der Chor, das Orchester und der Komponist erstmals aufeinandertreffen und gemeinsam proben. Christian Kabitz, neben Guntram Pauli und Martin Schuster einer der drei Komponisten, übernimmt die Position des Dirigenten. Eine Rockband aus Wolfsburg, welche die klassischen Elemente mit rockigen ergänzt, kommt pünktlich zur Veranstaltung dazu.

Die musikalische Zusammensetzung ist also vielseitig. Das Symphonieorchester besteht aus den Blechbläsern des Posaunenchors Beutelsbach und weiteren Blechbläsern aus dem Kirchenbezirk Schorndorf, beide unter der Leitung von Wolfgang Goll. Zu dem Orchester kommen die Streicher aus Weinstadt und Umgebung unter der Leitung von Margret Urbig und Michael Hoover hinzu. Außerdem mit dabei sind: eine Pauke, ein Englischhorn, eine Harfe sowie drei Gesangssolisten.

An der Organisation der Vorführung sind viele verschiedene Gruppen beteiligt, die drei Hauptorganisatoren sind die evangelische Kirchengemeinde Beutelsbach, der Jazzclub „Armer Konrad“ und das Kulturamt Weinstadt.