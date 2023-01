Weinstadt: Denise Nitsch (SPD) hat den Gemeinderat verlassen - kehrt sie zurück?

Knapp dreieinhalb Jahre hat Denise Nitsch die Weinstädter SPD im Gremium vertreten. Dabei hat sie die Corona-Pandemie und die damit verbundenen vielen Einschränkungen und Herausforderungen hautnah miterlebt. Jetzt, wo auch in die Sitzungen von Gemeinderat und Ausschüssen endlich wieder Normalität eingekehrt ist, hat sie ihr Amt niedergelegt. Es sei keine leichte Entscheidung gewesen, sagt die 36-Jährige. Aber für sie persönlich wie auch für die Fraktion wohl zum jetzigen Zeitpunkt die richtige.

Altenpflegerin in leitender Funktion und Mutter

Denise Nitsch ist Altenpflegerin und arbeitet bei der Stadt Esslingen, sie ist Leiterin einer Tagespflegeeinrichtung und hat seit kurzem außerdem die Position der stellvertretenden Pflegedienstleiterin inne. Für die Weinstädterin ist das ein unheimlich schöner Beruf - aber das ausgeweitete Aufgabenfeld bedeutet für die Mutter eines fast Dreijährigen auch, dass sie woanders etwas kürzer treten muss. Deswegen ist sie zum 31. Dezember 2022 aus dem Gemeinderat ausgeschieden. In der Sitzung am 15. Dezember ist sie von Oberbürgermeister Michael Scharmann feierlich verabschiedet worden. Ihr Nachfolger ist Walter Kuhn.

In der SPD Weinstadt möchte sie aber weiterhin aktiv bleiben und die lokalpolitischen Entwicklungen mitverfolgen. Ihre Wahl in den Gemeinderat 2019 sei für sie damals ziemlich überraschend gekommen, berichtet die heute 36-Jährige. Der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Wolfgang Münz habe sie im Vorfeld der Wahlen 2018 angesprochen, weil er von ihrem Beruf in der Pflege gewusst habe. „Dann stand ich ganz schnell auf einer Liste“, erinnert sie sich.

2019 überraschend in den Gemeinderat gewählt

Die damals 32-Jährige landet im März 2019 auf Platz vier der SPD-Liste, um genau zu sein zwischen Hans Randler und Wolfgang Münz selbst. Damit, so viele Stimmen zu bekommen und direkt im Gremium zu landen, hätte sie damals trotzdem nicht gerechnet, erinnert sich Denise Nitsch. Im Juni 2019 zieht sie gemeinsam mit der ebenfalls zum ersten Mal gewählten Stadträtin Andrea Weber in die SPD-Fraktion ein.

Von der ersten Sitzung an sei klar gewesen: „Mir liegen durchaus mehr die sozialen Themen“, sagt Denise Nitsch heute. Deswegen sei es ihr auch wichtig gewesen, Mitglied des Sozial- und Kulturausschusses zu werden. Gerade, als sie so richtig dabei gewesen sei, sich in die Themen einzuarbeiten, habe die Corona-Pandemie begonnen. Hybridsitzungen, Abstandsregeln und Co hätten es ihr zwischenzeitlich nicht leicht gemacht, im Gremium anzukommen.

Dieses Jahr eigentlich erst richtig im Gremium angekommen

Seit die Sitzungen wieder im normalen Rahmen stattfinden können, sei das ganz anders: „Man kommt ganz anders ins Gespräch“, eben auch mit Mitgliedern anderer Fraktionen, erzählt die ehemalige Stadträtin. „Richtig angekommen bin ich dieses Jahr erst.“ Ein bisschen schmerzt es deshalb schon, dass sie ihr Amt jetzt niederlegen musste. Es sei insgesamt eine wirklich schöne Erfahrung gewesen und sie habe ihre Fraktion und den Weinstädter Gemeinderat an sich als „nettes Team“ erleben dürfen. Sie könne sich durchaus vorstellen, irgendwann mal wieder ins Gremium zurückzukehren, sagt Denise Nitsch. Zwar noch nicht gleich in zwei Jahren, aber vielleicht bei der übernächsten Wahlperiode.

Während ihrer Zeit im Gremium und im Sozial- und Kulturausschuss habe sie sich besonders für soziale Themen rund um Kita und Altenpflege starkgemacht. Wegen Corona sei im zweiten Themenfeld etwas weniger besprochen worden. Aber dafür standen die Kindertagesstätten regelmäßig ganz oben auf der Tagesordnung: Mal ging es um coronabedingte Schließungen und Notbetreuungsangebote, mal um den Personalmangel in den Einrichtungen. Zwar ist sie selbst keine Erzieherin, kennt sich aber beim Thema Tarife gut aus: Was bedeuten die Einstufungen? Lässt sich mit den tariflichen Mitteln ein Anreiz schaffen, um Erzieher anzuwerben? Da lohne es sich oft schon, genauer hinzuschauen, sagt Denise Nitsch.

Wie geht es in der Grünen Mitte und am Schönbühl weiter?

Ein Projekt, das ihr besonders am Herzen lag, war auch die Grüne Mitte. Dass sie hier gerade noch als Stadträtin miterleben durfte, wie die Visualisierung des vieldiskutierten Auftaktplatzes vorgestellt wurde, freut sie. Den Bürgerpark werde sie auch zukünftig im Auge behalten und sie sei gespannt, wie er sich vollends entwickelt - und wie teuer im Endeffekt alles werden wird.

Aus Weinstadt wegziehen möchte die 36-Jährige erst einmal nicht. 2017 ist sie auf den Saffrichhof auf dem Schönbühl gezogen. „Es ist ein schönes Wohnen da oben.“ Den Diskussionen um die Zukunft des Schönbühls steht sie eher gelassen gegenüber. „Es passiert einfach nichts“, sagt die Anwohnerin mit Blick auf die vergangenen Jahre.