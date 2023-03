Weinstadt: Dorothee Søvde (40) ist die neue Pfarrerin in Beutelsbach

Seit Timotheus Rölle im September 2022 nach Remseck gewechselt hat, war das Pfarramt Ost unbesetzt - die Kirchengemeinde hat die Vakanz genutzt, um im Pfarrhaus in der Nordhaldenstraße zu renovieren. So konnte Dorothee Søvde mit ihrem kleinen Sohn nun in eine frisch hergerichtete Wohnung einziehen. Seit 1. März 2023 ist die Alleinerziehende die neue Gemeindepfarrerin und übernimmt einen verkleinerten Stellenanteil von 50 Prozent.

Dass sich die zweite Pfarrstelle in Beutelsbach um 50 Prozent verkleinert hat, hängt mit dem Pfarrplan ‘24 der baden-württembergischen Landeskirche zusammen: Weil es immer weniger Kirchensteuer zahlende Mitglieder gibt und gleichzeitig weniger junge Pfarrer nachkommen, als das früher der Fall war, reduziert die Landeskirche in den kommenden Jahren Pfarrstellen in ganz Baden-Württemberg, vor allem bisher besonders gut versorgte Ballungsräume sind betroffen.

Pfarrerin ist alleinerziehende Mutter

War die bevorstehende Verkleinerung für Pfarrer Rölle ein Grund, sich nach einer neuen Stelle umzuschauen, kommt die halbe Stelle der 40-jährigen Dorothee Søvde gerade gelegen: Sie hat bis vor kurzem in der Medius-Klinik in Kirchheim unter Teck als Seelsorgerin eine 25-Prozent-Stelle bekleidet und kann in Beutelsbach nun auf 50 Prozent aufstocken. Mit ihrer feierlichen Investitur durch Dekanin Juliane Baur am Sonntag, 19. März, um 10 Uhr in der Stiftskirche Beutelsbach beginnt für die Pfarrerin ein ganz neues Kapitel.

„Ich komme getrennt hierher“, sagt die zweifache Mutter. Alleinerziehende Pfarrerinnen sind in der Evangelischen Kirche längst noch nichts Alltägliches, aber es sei ihr sehr wichtig gewesen, von vornherein mit offenen Karten zu spielen und mit ihrer persönlichen Situation offen umzugehen.

Ihr Glaube gibt ihr Halt

Die Trennung habe sie sich alles andere als leicht gemacht, stellt die Geistliche klar. Aber auch in dieser sehr persönlichen Situation gibt ihr der christliche Glaube Halt und Hoffnung - und das ist genau das, was sie als Pfarrerin leben und weitervermitteln möchte.

Ihr kleiner Sohn ist mit ihr nach Beutelsbach gezogen, der ältere wohnt beim Vater und kommt an den Wochenenden und in den Ferien zu ihr. Der Kleine hat in Beutelsbach auch schon einen Kindergartenplatz gefunden, sie hätten Glück gehabt, gerade sei ein Platz frei geworden: „Da geht er meistens sehr gerne hin“, berichtet Dorothee Søvde schmunzelnd.

Bei der ersten Predigt am 19. März geht es um Gnade

Sie selber ist noch mitten im Ankommen, richtet sich im Pfarramt Ost gerade noch ein. Aber der Empfang in der Gemeinde sei ein sehr herzlicher gewesen, freut sich die Pfarrerin. Für ihre Investitur am Sonntag, 19. März, bereitet sie gerade die Predigt vor.

Zu viel verrät die 40-Jährige dazu noch nicht: Aber das Thema Gnade stehe im Mittelpunkt. Ein Topos im christlichen Glauben, mit dem sie sich in letzter Zeit intensiv auseinandergesetzt habe. Gemeinsam mit Pfarrer Rainer Köpf ist die Pfarrerin ab sofort für die evangelische Gemeinde in Beutelsbach zuständig, mit insgesamt 3000 Gemeindemitgliedern der größten Kirchengemeinde in Weinstadt.

Seelsorgebezirk neu aufgeteilt

Seit dem Weggang ihres Vorgängers haben sich die Zuständigkeiten durch die Reduzierung der zweiten Pfarrstelle etwas verschoben: Die Grenze zwischen dem Bezirk West (neu: circa 1900 Gemeindeglieder) und dem Bezirk Ost (neu: circa 1100 Gemeindeglieder) verlaufe nun entlang der Achse Schönbühl-Marktstraße bis zur Ecke Markt-/Stuttgarter Straße und von dort aus über die Schurwaldstraße Richtung Schnait, informiert die Pfarrerin.

„Das Gebiet nordöstlich davon gehört zum Bezirk Ost. Das Gebiet südwestlich davon sowie die Wohngebiete Schlart/Ellenrain, Schönbühl und Saffrichhof, Landgut Burg und Wohnsiedlung Benzach gehören nun zum Bezirk West.“ Seit Herbst 2022 ist außerdem im Untergeschoss des Pfarramtes Ost noch Gemeindediakon Lars Wittek anzutreffen: Er hat die Familien- und Jugendarbeit in der Beutelsbacher Kirchengemeinde übernommen, ebenfalls in einer 50-Prozent-Stelle.

Kinderkirche als besonderer Schwerpunkt

Die Arbeit mit den Kleinsten der Gemeinde wird neben Seelsorgediensten und auch persönlichen Besuchen bei ihren „Schäfchen“ zu besonderen Anlässen auch zu den Aufgaben der Gemeindepfarrerin gehören. Kinderkirche und Kinderbibeltage - „das wird mein Schwerpunkt sein“, sagt Dorothee Søvde.

Nach den Osterferien wird sie an der Grundschule Beutelsbach außerdem Religion unterrichten. Für die 40-Jährige ist es nicht die erste Stelle als Pfarrerin im Gemeindedienst, nach ihrem Theologiestudium in Tübingen und Greifswald sei sie im Schwarzwald in der Gegend zwischen Pforzheim und Calw tätig gewesen, erzählt sie. Mit der Anstellung in Beutelsbach erst erfolgt jedoch ihre Verstetigung - was im Kirchendienst einer Verbeamtung nahekommt. Trotz der sinkenden Mitgliederzahlen auch in der Evangelischen Kirche und der vielen Unsicherheiten, die die Pfarrpläne ‘24, ‘30 und folgende wohl mit sich bringen werden, blickt die Pfarrerin optimistisch in die Zukunft. Pfarrer wird es noch lange brauchen, ist sie sich sicher: „Die Leute hören nicht auf zu glauben, bloß weil sie ein Problem mit der Kirche haben.“

Kirchenaustritte: Menschen brauchen trotzdem weiterhin Pfarrer

Gerade in schweren Zeiten brauche es den Halt, den die christliche Lehre ihrer Überzeugung nach den Menschen bieten kann. Den Menschen in Krisenzeiten Halt geben, sie nicht ins Bodenlose stürzen lassen: „Die christliche Botschaft kann das.“ Dass Menschen mit Institutionen wie der Kirche ein Problem haben können, verstehe sie bis zu einem gewissen Grad auch.

Sie sieht es in ihrer Verantwortung und der ihrer Kollegen, einfach für die Menschen da zu sein „und den Glauben zu leben nach bestem Gewissen“. Dabei müsse sich die Kirche aber auch selbst treu bleiben und dürfe sich nicht selbst verleumden, wie das ihrer Meinung nach in der jüngeren Vergangenheit mitunter geschehen sei. „Wir müssen uns an dem orientieren, was die Leute brauchen, ohne den Kern aufzugeben.“

Junge Pfarrer bringen frischen Wind und neue Ideen

Ein gutes Beispiel sind für sie dabei die zehn Gebote - Regeln, die das christliche Zusammenleben gestalten sollen. Hier zu sagen, „ach, ist doch nicht so schlimm“, wenn diese christlichen Gebote über Bord geworfen würden, sei nicht der richtige Weg. „Sicher gibt es welche, die sich daran stoßen“ - aber das müsse eine Religion eben aushalten können. Und auch die Beziehung zu Gott müsse eben gepflegt werden, auch mal in Form von christlicher Gemeinschaft, nicht nur alleine draußen im Wald.

Ihre Berufswahl hat sie nie bereut und würde es auch in der jetzigen Situation noch jungen Menschen ans Herz legen, Pfarrer zu werden. „Es ist ein sehr vielseitiger Beruf“, sagt Dorothee Søvde. Auch wenn er, gerade was die Privatsphäre angehe, auch seine Nachteile habe: „Man muss sich abgrenzen können.“ Gerade jetzt, wo in den Gemeinden vieles im Wandel ist, viele Pfarrer das Rentenalter erreichen, sei unheimlich viel zu tun. Und das biete neue Möglichkeiten, gerade in den Bereichen Digitalisierung und Nachhaltigkeit - ein Thema, das ihr ebenfalls sehr am Herzen liege. „Es gibt viele tolle Ideen“, sagt sie. Die jungen Pfarrer brächten frischen Wind in die Gemeinden.