Weinstadt ehrt Blutspender: 20 Menschen haben 495-mal gespendet

Blut ist ein ganz besonderer Saft - das habe schon Goethe gewusst, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Dass Blutspender auch ein wesentlicher und lebensrettender Teil der Rettungskette sind, das könne man nicht oft genug wiederholen: Anfang März hat Oberbürgermeister Michael Scharmann deswegen 20 Blutspenderinnen und Blutspender aus Weinstadt für insgesamt 495 Blutspenden geehrt - und sich für dieses selbstlose Engagement bedankt.

Nur drei Prozent sind Blutspender

„Es ist nicht selbstverständlich, was Sie da in so großer Regelmäßigkeit für Ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger in Not getan haben. Nur drei Prozent der Menschen in Deutschland spenden Blut.

Dabei ist die medizinische Versorgung bei schweren Verletzungen und lebensbedrohlichen Krankheiten ohne Blut nicht funktionsfähig“, sagte Scharmann und bedankte sich im Namen der gesamten Stadt bei allen Spenderinnen und Spendern. Sein Dank galt auch dem DRK-Ortsverband Weinstadt, der die Spendenaktionen erst ermöglicht.

Geehrt wurden insgesamt 20 Spenderinnen und Spender, davon elf Männer und neun Frauen - vier Spender für jeweils 50 Blutspenden (Ehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz), neun Spender für jeweils 25 Blutspenden (Ehrennadel in Gold mit goldenem Lorbeerkranz) sowie sieben Spender für jeweils zehn Blutspenden (Ehrennadel in Gold). „Zusammen haben Sie 495-mal Blut gespendet. Ich freue mich, heute Sie als Vorbilder ehren zu dürfen für Ihr kontinuierliches und vielfaches Engagement beim Blutspenden“, betonte OB Scharmann.