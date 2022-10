Weinstadt-Endersbach: Lebensbaum-Brunnen von Christoph Traub repariert

Der Lebensbaum-Brunnen an der Endersbacher Jahnhalle, den einst der in Schorndorf wohnende Künstler Christoph Traub gestaltet hat, funktioniert wieder einwandfrei. Das bestätigt die Stadt Weinstadt auf Nachfrage. „Die Arbeiten an dem Brunnen sind inzwischen abgeschlossen“, betont Pressesprecherin Claudia Leihenseder. Der Brunnen sei schon im Mai dieses Jahres wieder in Betrieb genommen, jedoch waren die Abläufe so, dass das Wasser nicht sauber abgelaufen sei, sondern gespritzt habe. „Dies hat Herr Traub jetzt geändert – das Wasser läuft wieder sauber ab.“

Enkel von Bildhauer Fritz Nuss

Der Brunnen wurde 1989 vom damals 25-jährigen Kunststudenten Christoph Traub, einem Enkel des Weinstädter Ehrenbürgers Fritz Nuss, im Rahmen eines Ausschreibungswettbewerbs junger Bildhauer gestaltet. Daran erinnert SPD-Stadtrat Wolf Dieter Forster. „Die Brunnenskulptur symbolisiert einen Lebensbaum, aus dem aus drei Röhren das Wasser des Lebens mit 16 Grad Celsius fließt“, erklärt der pensionierte Realschullehrer.

Bereits am 22. September ist es nach Forsters Angaben so weit gewesen, dass der Brunnen bei der Jahnhalle von den Stadtwerken wieder zum Laufen gebracht werden konnte. Der Stadtrat macht darauf aufmerksam, dass das Brunnenwasser aus dem Untergrund der Jahnhalle sprudelndes Mineralwasser ist. „Es ist dasselbe Wasser, das einst im Cabrio-Bad genutzt wurde und auch die übrigen Brunnen in der Strümpfelbacher Straße versorgt.“