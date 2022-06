Weinstadt: Endlich wieder ins Zeltlager mit der katholischen jungen Gemeinde

Direkt zum Beginn der Sommerferien geht es los: Weg von Handys und Alltagsstress, irgendwo ins Nirgendwo auf eine Wiese auf der Schwäbischen Alb, wo Kinder eine Woche lang einfach nur Kind sein sollen – so lässt sich das Konzept des Zeltlagers der Katholischen jungen Gemeinde (KjG) Endersbach grobzusammenfassen.

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause soll das Ferienangebot dieses Jahr endlich wieder stattfinden können. Bis jetzt gibt es aber noch recht wenige Anmeldungen.

Platz für bis zu 45 Kinder

Nur etwa zwanzig Kinder haben sich laut Laura Herrmann, ehrenamtliche Betreuerin beim KjG, bisher für das Camp, das dieses Jahr vom 30. Juli bis zum 7. August stattfinden wird, angemeldet. Vor Corona seien regelmäßig bis zu 45 Kinder zwischen neun und 14 Jahren mit ins Zeltlager gefahren. Wenn sich nicht doch noch mehr Familien für das Angebot entscheiden, wird das dieses Jahr für die Kinder eine ziemliche eins zu eins Betreuungssituation: Denn es fahren alleine schon knapp 20 ehrenamtliche Betreuer mit in das Camp.

Die Besonderheit: Zum einen sind die Betreuer selbst noch ziemlich jung, nämlich zwischen 16 Jahren und Mitte zwanzig. Laura Herrmann ist mit 29 Jahren die „Dienstälteste“: Seit sie 16 ist, ist sie als Freizeitbetreuerin bei dem Zeltlager dabei. Davor war sie regelmäßig selbst Teilnehmerin – so wie viele der anderen Ehrenamtlichen auch. Für sie als Kind seien die Ausflüge immer etwas ganz Besonderes gewesen, erzählt Laura Herrmann.

Freundschaften, die bis ins Erwachsenenalter halten

Dort habe sie sich ausprobieren können, sich selbst in der Gruppe mit den anderen Kindern erlebt, es seien „wahre Freundschaften“ entstanden, die bis heute halten. „Ich hätte es nicht missen wollen“, sagt die 29-Jährige und: „Ich will das erhalten.“ Für sie und die anderen Ehrenamtlichen steckt dementsprechend viel Herzblut in der Planung des Zeltlagers. „Wir nehmen unseren Urlaub, um ins Zeltlager zu fahren“, sagt Laura Herrmann. Jedes Jahr treffe man sich außerdem schon im Februar für ein Planungswochenende.

Da werden dann schon die Aufgaben verteilt und die Regeln festgelegt, die für alle während der Woche in der Wildnis gelten sollen. „Diese Regeln haben sich über die Jahre so ergeben und bewährt“, sagt die 29-Jährige. Auch überlegen sich die Betreuer mit vielen Monaten Vorlauf auch schon das Programm und die Spiele, mit denen sie die Kinder so fern ab der Zivilisation eine Woche lang bei Laune halten wollen.

Nach 20 Jahren: Ein letztes Mal mit ins Zeltlager

Mit dieser Planung sind die Ehrenamtlichen auch in den beiden Corona-Jahren schon weit fortgeschritten gewesen, als das Camp dann schließlich doch abgesagt werden musste. Umso mehr freuen sich alle dieses Jahr, dass es wohl wieder stattfinden können wird. Auch für Laura Herrmann wird es ein besonders emotionales Event: Sie ist nämlich zum allerletzten Mal dabei. Langsam werde sie dafür einfach zu alt, jüngere Ehrenamtliche rücken nach. „Irgendwann ist es Zeit zu gehen.“

Während ihrer Zeit mit der KjG hat sie viele Veränderungen miterlebt. Gerade in den letzten paar Jahren vor Corona sei der Fokus immer stärker auf das Thema Nachhaltigkeit gerückt.

Die Eltern wissen nicht, wo ihre Kinder zelten

Dann habe man zum Beispiel neben Bio-Bauernhöfen gezeltet, Lebensmittel und Milch frisch vom Bauern geholt. „Die Kinder wissen das gar nicht mehr, wie die Milch schmeckt, so frisch von der Kuh.“

Doch längst nicht mehr gibt es beim gemeinsamen Kochen jeden Tag Fleisch oder tierische Produkte. Immer mehr seien auch vegetarische oder sogar vegane Gerichte auf den Speiseplan dazugekommen. Was sich in all den Jahren aber nicht geändert hat: Gezeltet wird ohne Strom oder fließendes Wasser auf einer Wiese irgendwo im Nirgendwo im Umkreis von bis zu eineinhalb Stunden Fahrtzeit mit dem Bus – und die Eltern der Kinder wissen nicht genau, wo.

Tradition: Nachts wird die Fahne von „Überfallern“ bewacht

Abends ist das Lagerfeuer immer noch der Hit, mit Singen und Stockbrot. Nachts können Kinder freiwillig Nachtwache an der Fahne der KjG halten: „Da kommen Freunde und Bekannte von uns als Überfaller“, erklärt die 29-Jährige die alte Tradition zum Klau der Fahne.

Oft sei auch ein Badesee in Wandernähe, das sei dann für die Kinder natürlich immer das absolute Highlight. Damit auch dort immer alles sicher abläuft, sei immer mindestens ein Betreuer mit Rettungsschwimmer-Ausbildung mit dabei. Tradition sei auch, dass einmal der Pfarrer für einen Gottesdienst vorbeikomme, sagt die Betreuerin. Es sei aber trotzdem keine rein katholische Veranstaltung: Kinder aller Glaubensrichtungen seien herzlich willkommen: „Auch wir Betreuer sind alles mögliche.“