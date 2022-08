Weinstadt: Endspurt in der Sunset Lounge noch bis Sonntag, 4. September

Beim allwochenendlichen Bewirtungsbetrieb auf der Aussichtsplattform Luitenbächer Höhe steht das zweitletzte Wochenende bevor: Nur noch bis Sonntag, 4. September, wird die „105 Grad Oex Sunset Lounge“ hier oben in den Weinbergen betrieben.

Weingut im Hof und SG bewirten

Dass das beliebte Freizeitangebot jetzt zum Ende kommt, hängt auch damit zusammen, dass die Weinstädter Weingüter sich für die Bewirtung den Sommer über Zeit nehmen mussten.

„Die Weinlese steht an und die Wengerter konzentrieren sich auf die schon anstehende Lese“, so Gabriele Zimmerle vom „Weingut im Hof“ in Großheppach. Die Familie Zimmerle wird dieses Wochenende, von Freitag, 26. August, bis Sonntag, 28. August, gemeinsam mit der Handballabteilung der SG Weinstadt für geselliges Beisammensein auf der Aussichtsplattform sorgen.

Wein und schwäbische Spezialitäten

„Mit sensationellem Ausblick bis weit über die Grenzen Stuttgarts hinaus kann man den Alltag mit einem Glas Wein und schwäbischen Kleinigkeiten genießen“, so das Weingut in einer Pressemitteilung.

Am Wochenende wird wieder ein Ambiente mit Loungemusik, Strohballen und Liegestühlen geboten. Außerdem sollen angestrahlte Sträucher und Wege für einen romantischen Abend sorgen. Mit Sonnenschirmen wird der Sonne und dem Regen entgegengewirkt. Weitere Informationen beim Weingut im Hof Armin Zimmerle unter www.weingut-im-hof.de oder per E-Mail an info@weingut-im-hof.de.