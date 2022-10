Weinstadt: Fackeltanz, „Layla“ und MC Bruddaal bei der Kirbe Beutelsbach

Diesen Donnerstag, 13. Oktober, ist es soweit: In Beutelsbach startet das Kirbewochenende. Los geht es gleich morgens schon mit dem traditionellen Krämermarkt auf dem Beutelsbacher Marktplatz, rund 100 Stände sollen dort laut Ankündigung der Stadt wieder zu finden sein.

Musikverein hat als Veranstalter alle Hände voll zu tun

Richtig los geht es dann aber am Freitagabend - und hier kommt dann auch der Musikverein Beutelsbach ins Spiel, der ein arbeitsreiches Wochenende vor sich hat. Die Proben dafür laufen in der Woche davor noch auf Hochtouren.

Das Orchester des Musikvereins ist in voller Stärke vor allem beim Sternenmarsch und Festakt auf dem Marktplatz am kommenden Sonntag ab 13 Uhr vertreten. Mit im Programm sind wie jedes Jahr die gewohnten Partyhits und auch einige neue Titel. Auch der nicht unumstrittene Wiesn-Hit „Layla“ dürfe dabei auf keinen Fall fehlen, sagt Heidi Ellwanger, Vereinsvorsitzende des MV Beutelsbach.

Über die Macher von „Layla“: „Glückwunsch an die beiden“

Die Aufruhr um ausgerechnet dieses Lied kann sie nicht nachvollziehen - sei der Text um die berühmt gewordene Puffmutter im Vergleich mit denen anderer bekannter Songs doch vergleichsweise harmlos: „Da dürfte man sehr viele Stücke nicht mehr spielen.“

Bei einem Lied wie dem Donaulied, wo in einigen Textvarianten eine Vergewaltigung besungen wird, sei das etwas anderes. Der Medienrummel um „Layla“ sei das Beste, was DJ Robin & Schürze hätte passieren können, ist Heidi Ellwanger überzeugt: „Glückwunsch an die beiden.“

Ganz bewusst auch 2022 für Outdoor-Kirbe entschieden

Los geht es für den Musikverein aber natürlich schon lange vor dem Festakt: Am Freitagabend findet auf dem Parkplatz vor der Beutelsbacher Halle ab 18 Uhr Open-Air-Musik mit der Musikvereinsband „die Beutelsbacher“ statt. Wie auch vergangenes Jahr findet die Kirbe auch diesen Herbst wieder komplett im Freien statt - komme was wolle. „Wir haben uns ganz bewusst für Outdoor entschieden“, sagt Vereinsvorsitzende Heidi Ellwanger.

Dass es auch dieses Jahr draußen wieder ziemlich frisch werden dürfte - damit habe der Verein kalkuliert und das sei im vergangenen Jahr auch kein Problem gewesen: „Die Kirbe letztes Jahr war wirklich mega.“ Beim Tanzen und Feiern seien die Gäste trotz herbstlicher Temperaturen trotzdem in kurzen Ärmeln und teils auch kurzen Hosen herumgesprungen. Trotzdem muss sie sich jetzt kurz vor der Kirbe beherrschen, nicht zu oft in ihre Wetter-App zu schauen.

Das Wetter birgt ein großes Risiko

Denn wenn es regnet, würde die Kirbe im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser fallen - und dabei die Vorteile, die ein Open-Air-Event eigentlich mit sich bringt, einfach zu Nichte machen.

Denn eigentlich sei der Aufbau so viel einfacher als in der Halle, erzählt Heidi Ellwanger. Auch dieses Jahr richten Musik- und Sportverein die Kirbe wieder gemeinsam aus, seit mehreren Jahren gebe es da schon die Tendenz, dass die Arbeit an immer wenigeren Händen hängen bleibe. Wenn es da keinen Hallenboden gibt, der zum Schutz großflächig abgedeckt werden muss, sei das eigentlich etwas Gutes. Trotzdem hofft die Vereinsvorsitzende, dass die Kirbe nächstes Jahr wieder drinnen stattfinden kann.

Musikverein lobt die Stadt Weinstadt

Schön sei dieses Jahr die klare örtliche Konzentration und gute Koordination: So dürfen die Grundschüler nach ihrem Laternenlauf am Freitagabend ihren Fackeltanz und ihre Liedchen in der Pause der „Beutelsbacher“ um circa 19.30 Uhr ebenfalls vor der Beutelsbacher Halle vorführen.

Überhaupt habe die Kommunikation mit der Grundschule und unkompliziert der Stadt hervorragend funktioniert, lobt die Vereinsvorsitzende. Gerade die Stadt Weinstadt habe dem Verein bei der Organisation sehr geholfen - und den MV Beutelsbach auch während der Pandemie nicht hängenlassen. So sei die Verwaltung in den vergangenen zwei Jahren sehr bemüht gewesen, den Musikvereinen im Rahmen des Erlaubten die Möglichkeit zu geben, aufzutreten, sagt Heidi Ellwanger.

Pandemie vor allem finanziell schwierig für den Verein

Der Verein habe zwar was die Mitgliederzahlen betrifft nicht maßgeblich unter der Pandemie gelitten – der seit Jahren stattfindende Rückgang bei den Mitgliederzahlen, wie ihn viele Vereine beobachten, sei relativ konstant geblieben. Aber finanziell bekommt der Verein die vielen ausgefallenen Feste schon zu spüren.

Denn Kirbe und Co. sind die Anlässe, die das Überleben des Musikvereins sichern: Eintrittsgelder flössen direkt zu den Musikern zurück, zum Beispiel in den Instrumentalunterricht des Nachwuchses und in die Instandhaltung von Instrumenten, erklärt Heidi Ellwanger. Glücklicherweise habe der MV Beutelsbach ein finanzielles Polster - und ein sehr geräumiges Musikerheim. Dort seien auch während der Pandemie oft noch Proben möglich gewesen.

Ehrengast ist dieses Jahr Schwaben-Rapper MC Bruddaal

Ein besonderes Highlight auch für den Musikverein selbst stellt die Kirbeparty am Samstagabend dar: Nachdem ein weiteres Ensemble des Musikvereins, die Flößer, ab 15 Uhr die Festbesucher vor der Beutelsbacher Halle gehörig eingestimmt haben, steigt ab 18 Uhr die Kirbeparty - Einlass ist eine Stunde vorher, Tickets zum Preis von 8 Euro gibt es im Vorverkauf auf der Seite des Musikvereins.

Ab 19.45 darf der Musikverein dann den Ehrengast der diesjährigen Kirbe auf der Bühne begrüßen: den aus Schorndorf stammenden Schwaben-Rapper MC Bruddaal. Der Musikverein darf sogar zwei Titel gemeinsam mit dem Rapper spielen, verrät Heidi Ellwanger. Deswegen seien manche Musiker schon richtig aufgeregt: „Drei oder vier Fanboys haben wir schon dabei.“