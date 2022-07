Weinstadt: Glasfaserausbau in Strümpfelbach erfolgt in drei Zonen

Schnelles Internet, Wertsteigerung der Immobilie und garantierte Bandbreiten: Mit diesen Versprechen werben Telekom und die Stadtwerke Weinstadt für den Glasfaserausbau in den fünf Weinstädter Stadtteilen. Im Herbst 2022 sollen die Arbeiten dafür in Strümpfelbach beginnen. „Bis zum Jahr 2030 sollen rund 13.000 Haushalte in 4500 Gebäuden die Möglichkeit erhalten, einen Glasfaseranschluss zu nutzen“, heißt es auf der Homepage der Stadtwerke.

Die Stadtwerke sind für den Ausbau des neuen Glasfasernetzes verantwortlich und etablieren damit auch einen neuen Geschäftszweig. „Wir bauen ein komplett neues Netz“, sagt Henning Wendler von den Stadtwerken. Verpachtet werde es an die Telekom. Der Projektleiter für den Glasfaserausbau geht damit auf eine Frage in der Informationsveranstaltung für Bürgerinnen und Bürger ein, die am Montagabend in der Strümpfelbacher Halle stattgefunden hat.

Was passiere denn mit bereits verlegten Glasfaserelementen in Weinstadt, lautete die Frage aus dem Publikum. Gemeint sind bereits vorhandene Leitungen, die andere Anbieter an einzelnen Abschnitten in den Boden gelegt haben. Aufgrund der Eigentumsverhältnisse „können wir keine anderen Glasfaserleitungen übernehmen“, sagt Henning Wendler.

Noch ist der Anschluss an das neue Glasfasernetz bis ins Haus kostenlos

Die „Exklusiv-Kooperation“ zwischen Stadtwerken und Telekom, wie sie bei der Infoveranstaltung bezeichnet wird, biete den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, sich kostenfrei einen Anschluss bis ins Haus legen zu lassen – und damit zum Anbieter Telekom zu wechseln. „Zu einem späteren Zeitpunkt kann nicht mehr gewährleistet werden, dass der Anschluss kostenlos ist“, sagt Alexander Ostertag vom Infrastrukturbetrieb der Telekom. Laut Telekom können Kunden seit Anfang Juni die geplanten Anschlüsse buchen. Aktuell laufe die Vorbereitungsphase für den Glasfaserausbau in Strümpfelbach – Baustellen sind vorprogrammiert. „Es wird Einschränkungen geben, darum bitten wir um Nachsicht“, sagt Henning Wendler.

Außerdem werden alle Haushalte gebeten, sich mit den Stadtwerken in Verbindung zu setzten, wenn in nächster Zeit Arbeiten an Haus und Hof geplant sind. „Dann können zum Beispiel Leerrohre für die Glasfaserleitungen gelegt werden, ohne dass der Hof zweimal aufgerissen werden muss.“ Für den Ausbau werde Strümpfelbach in drei Zonen eingeteilt: Nord, Mitte und Süd. Hier sind auch die drei Hauptverteiler geplant. Doch nicht überall werde der Ausbau sofort möglich sein.

So zum Beispiel muss das Strümpfelbacher Oberdorf wegen einer Baustelle am Rückhaltebecken Schachen länger auf schnelleres Internet warten. „Wir hätten gerne alles auf einmal verlegt“, sagt Wendler. Die Baumaßnahmen im Ort werden aber auch dafür genutzt, um zeitgleich die Leitungen zu legen, so dass der Aufwand für den Ausbau gering bleibt.

Nach den Sommerferien konkretisieren sich die Ausbau-Pläne

Es stehe auch die Frage im Raum, ob mittels Unterverteilern die Verzögerungen des Ausbaus umgangen werden können. Nach den Sommerferien wisse man mehr dazu, sagt Henning Wendler. Noch dieses Jahr soll mit dem Ausbau in Strümpfelbach begonnen werden. 2023 soll dann der Stadtteil Schnait erschlossen werden. Dann haben auch Haushalte hier die Gelegenheit, Tarife vorzubestellen. Anschließend folgen die Stadtteile Beutelsbach, Endersbach und Großheppach. Stadtwerke Weinstadt: „Die in den Gebieten liegenden Gewerbebetriebe, Schulen und städtischen Einrichtungen werden dabei ebenfalls mitangeschlossen.“

Ziel sei es, bis 2030 90 Prozent der Haushalte in Weinstadt – darunter fallen nicht nur Gebäude, sondern auch die einzelnen Wohnungen in den Häusern – mit schnellem Breitband-Internet über Glasfaser anzuschließen.