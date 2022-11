Weinstadt-Großheppach: Klingenstraße wegen Bauarbeiten gesperrt

Am Montag, 7. November, wird die Klingenstraße in Großheppach zwischen Großmultenstraße und Mühlhäuserstraße von 7 bis 17 Uhr für den Autoverkehr wegen Bauarbeiten gesperrt sein. Das teilt die Stadt Weinstadt mit. Die Firma Omnibus-Verkehr Ruoff (OVR) teilt außerdem mit, dass von Betriebsbeginn am Montag, 7. November, bis voraussichtlich Freitag, 18. November, Betriebsende, die Klingenstraße in Großheppach für Busse nicht befahrbar sein wird. Betroffen sind davon die Bus-Linie 209 und die Nachtbuslinie N31.

Nachtbus ebenfalls betroffen

Bei der Linie 209 in Richtung Großheppach entfällt während dieser Zeit die Haltestelle „Katholische Kirche“. Eine Ersatzhaltestelle befindet sich laut OVR in der Kleinheppacher Straße in Höhe der Hausnummer 70. In Fahrtrichtung Waiblingen fahren die Busse eine Umleitung über die Kleinheppacher Straße.

Bei der Nachtbus-Linie sind sogar zwei Haltestellen betroffen: Die Haltestellen „Kleinheppacher Straße“ und „Katholische Kirche“ können nicht vom N31 angefahren werden. Die Linie N31 endet somit während der Sperrung in Kleinheppach an der Haltestelle „Heckbachstraße“ und fährt von dort aus laut OVR wieder nach Waiblingen zurück.