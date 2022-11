Weinstadt: Immer mehr Menschen haben Schulden, die Schuldnerberatung will helfen

Seit knapp 25 Jahren bietet die Stadt Weinstadt eine Schuldnerberatung an: Das Angebot, inzwischen in Kooperation mit dem Kreisdiakonieverband (KDV), richtet sich gezielt an überschuldete oder in eine finanzielle Notlage geratene Weinstädter. In der zurückliegenden Sitzung des Sozial- und Kulturausschusses hat Reinhard Bihlmeyer, stellvertretender Geschäftsführer und Verwaltungschef des Kreisdiakonieverbands, den Ausschussmitgliedern einen Bericht zum aktuellen Stand der Dinge gegeben.

Nebenkostenabrechnung: Kommt 2023 das böse Erwachen?

Dieses Jahr seien die Rahmenbedingungen brutal, so Reinhard Bihlmeyer. Alles werde teurer - und der Gipfel der Fahnenstange sei noch nicht erreicht: „Eine richtige Abrechnung haben die ganzen Mieter noch nicht bekommen.“ Er rechnet damit, dass die Nebenkostenabrechnung nächstes Jahr für einige Weinstädter ein böses Erwachen beinhalten wird. Und dass einige dann bei ihnen in der Schuldnerberatung aufschlagen werden.

Schon jetzt sieht der stellvertretende Geschäftsführer einen steigenden Bedarf, auch am Standort Weinstadt. Gerade bei der Telefonberatung gebe es viele Anfragen. Trotzdem sei es immer noch so, dass sich viele wegen ihrer Schulden schämen und den Weg zur Schuldnerberatung trotz ihrer Notsituation vielleicht gar nicht erst finden - das sei gerade mit Blick auf die Energiekrise gefährlich, glaubt Bihlmeyer.

Den Menschen helfen, bevor es zu spät ist

Denn wenn manche Mieter ihre Energierechnungen am Ende einfach gar nicht mehr zahlen können, bleiben die Stadtwerke schließlich auf ihren Kosten sitzen. „Das ist ein ganz böser Dominoeffekt.“ Ziel der Schuldnerberatung sei es deswegen immer, wenn möglich schon früher einzugreifen: „Wenn's irgendwie geht, die Privatinsolvenz vermeiden“, so der stellvertretende Geschäftsführer.

Zunächst gehe es darum, die Klienten in ihrer Situation zu stabilisieren und sie dann dabei anzuleiten, ihre Probleme zielgerichtet anzugehen. Es gibt auch einen Entschuldungsfond - inwieweit der aber bei der aktuellen Situation viel helfen könne, sei nicht abzusehen, so Reinhard Bihlmeyer.

Schuldnerberatung zieht in die Nelkenstraße um

Aktuell betreut die Schuldnerberatung in Weinstadt 21 Klienten. Im Moment ist die Schuldnerberatung noch zusammen mit dem Eva-Familienzentrum beim Bahnhof Endersbach in der Strümpfelbacher Straße 64 untergebracht, einmal in der Woche ist dort ein Berater vor Ort.

Gemeinsam mit dem Familienzentrum wird die Schuldnerberatung kommendes Jahr jedoch in neue, größere Räume in den Pavillon beim Hochhaus „Schwarzer Peter“ in der Nelkenstraße 39 umziehen. Die Stadt bezuschusst die Schuldnerberatung des KDV mit 12.000 Euro im Jahr und stellt auch die Räumlichkeiten zur Verfügung - mit Umzug in die Nelkenstraße werden die Mietkosten aber zukünftig entfallen, da die neuen Räume der Stadt gehören.

Kreisdiakonieverband hat Zuschlag vom Rems-Murr-Kreis erhalten

Doch Reinhard Bihlmeyer hat den Mitgliedern des Sozial- und Kulturausschusses auch gute Neuigkeiten mitgebracht: Und zwar habe der Kreisdiakonieverband bei der Ausschreibung des Landkreises den Zuschlag über fünf kreisweite Stellen im Bereich Schuldnerberatung bekommen, informiert der KDV-Verwaltungschef: „Seit Jahren sind wir dran, dass das auf den Weg gebracht wird – da geht jetzt hoffentlich etwas.“

Der einzige Haken dabei: Der Landkreis übernimmt nur die Kosten für die Pflichtaufgabe zentrale soziale Schuldnerberatung, wie sie im Sozialgesetzbuch unter Paragraf 16a festgehalten ist. Anspruch auf diese Schuldnerberatung haben nur Arbeitsuchende. „Wir machen keine Zwei-Klassen-Beratung“, stellt Reinhard Bihlmeyer dazu klar. Der KDV werde statt fünf gleich sechs oder sieben Stellen schaffen - so dass jeder, der dringenden Bedarf hat, wie gewohnt beraten werden kann.

Mit bis zu sieben zusätzlichen Stellen noch mehr helfen

Die neuen Stellen sollen über den gesamten Kreis verteilt werden, laut Bihlmeyer hat der KDV dabei aktuell die Standorte Weinstadt, Waiblingen, Backnang und Schorndorf im Blick.

Mit der zusätzlichen Arbeitskraft möchte der Kreisdiakonieverband seine Schuldnerberatung gerade im Bereich Prävention und Frühintervention stärker ausbauen, auf Zielgruppen wie Rentner, Alleinerziehende und junge Familien gezielter zugehen. Die Hemmschwelle, sich Hilfe zu holen, müsse dringend sinken, das Stigma weniger werden, so Bihlmeyer.