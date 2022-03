Am Donnerstag haben nach zweijähriger Zwangspause endlich die 24. Weinstadt Jazztage beginnen können – als besonderes Highlight spielen am Samstag, 12. März, die beiden Jazzgrößen Joo Kraus und Marialy Pacheco in der Jahnhalle.

Ein Konzert, das schon für März 2020 geplant war und dann wegen Corona verschoben werden musste. Besonders ist dieses Konzert nicht nur, weil die beiden Musiker echte Sterne am deutschen Jazzhimmel sind – Marialy Pacheco ist auch eine der wenigen Musikerinnen,