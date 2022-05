Weinstadt: Jugendliche wollen Mountainbike-Strecke

Weinstadt. Sie haben 150 Unterschriften gesammelt. Sie wollen alles selbst bauen – und brauchen jetzt nur einen geeigneten Platz: Moritz Reinwald und seine Freunde setzen sich für eine offizielle Mountainbike-Strecke im Wald bei Strümpfelbach ein. Vorgestellt haben sie ihre Pläne nun im Jugendgemeinderat – und der unterstützt die Idee.

Rad ist nicht gleich Rad. Das hat sich am Montagabend im Jugendgemeinderat gezeigt, als Moritz Reinwald und seine Freunde ihre Pläne für eine Mountainbike-Strecke vorgestellt haben. Denn der 4-Cross-Parcours in Großheppach, der sich an BMX-Fahrer richtet, ist nichts für sie. Auch die Downhill-Strecke in Korb nicht. Denn die ist zu steil, enthält große Steine, erfordert die Bereitschaft zu sehr weiten Sprüngen. Kurz: Sie ist den Jugendlichen zu anspruchsvoll. Die Jungs möchten einen Parcours bauen, der sich für Cross-Country-Mountainbikes und Enduro-Mountainbikes eignet. Also genau die Räder, die sie selbst fahren. Sie haben deshalb Unterschriften gesammelt. „Es sind knapp 150 Leute, die aktiv fahren würden“, sagt Moritz. Der 16-Jährige sieht einen großen Bedarf in Weinstadt, immerhin gebe es auch an der Erich-Kästner-Schule und der Reinhold-Nägele-Realschule eine Mountainbike-AG. Viel Geld brauchen die Jungs von der Stadt nicht – und trotzdem ist die Idee mit der Mountainbike-Strecke nicht so einfach zu verwirklichen.

Mit dem Förster und dem Waldbesitzer reden

Der Knackpunkt ist sicher die Frage, ob ein Waldbesitzer bereit ist, auf seinem Grund die Strecke zu erlauben. Darauf hat Stadtjugendreferent Kurt Meyer die Jungs am Montagabend in der Sitzung des Jugendgemeinderats aufmerksam gemacht. Mit dem Förster müssen die Jugendlichen ebenfalls reden. Weniger Probleme sieht er im Gegensatz zu den Jugendlichen bei der sogenannten Zwei-Meter-Regel: Die besagt, dass gemeinsame Fuß- und Radwege außerorts mindestens zwei Meter breit sein müssen. Was zur Folge hat, dass Mountainbiker beim Befahren von zu schmalen Wegen eine Ordnungswidrigkeit begehen. Aber bei einer eigenen Mountainbike-Strecke, die ausschließlich für Mountainbiker gedacht ist, sieht Kurt Meyer keine Probleme.

Reichen würde es den Jungs schon, wenn sie von der Stadt etwas Baumaterial bekommen. Holzpfosten zum Beispiel. Brauchen werden die Jugendlichen für ihre Strecke auf jeden Fall Erde, Sand und Hackschnitzel. Unterstützung wollen sie sich bei der Bikesports-Abteilung der Sportvereinigung Rommelshausen holen. Und sie möchten den Verein fragen, ob er die Zuständigkeit für die Strecke übernehmen würde. Insgesamt soll der Parcours rund einen Kilometer lang werden. Jugendgemeinderätin Maren Wahl fragt sich indes, was passiert, wenn mal der Krankenwagen kommen muss. Denn der Sport bringt schließlich ein Verletzungsrisiko mit sich. „Ich glaube nicht, dass es da nur Verletzungen wie Schürfwunden gibt.“ Genau diese Haftungsfrage treibt auch Kurt Meyer um. Die Jungs schlagen deshalb vor, ein Schild aufzustellen, wie am Bikepark in Rommelshausen. Auf dem steht, dass Benutzer auf eigene Gefahr fahren.

Im Jugendgemeinderat selbst hat es ansonsten viel Unterstützung für die Mountainbike-Strecke gegeben. „Mich habt ihr überzeugt. Ich selbst fahre zwar kein Rad – aber ich finde, jeder soll sein Hobby ausleben“, meint der Jugendgemeinderatsvorsitzende Georgios Yorgiyadis. Seine Kollegen Ruben Kuhnle, Mathias Fröhner, Emily Stilz und Maren Wahl haben sich gleich bereiterklärt, mit Moritz Reinwald und seinen Freunden zusammenzuarbeiten. Daniel Gommel vom Jugendgemeinderat Waiblingen, der in der Sitzung als Zuhörer dabei gewesen ist, hat ebenfalls seine Mitarbeit angeboten.

Moritz Reinwald und seine Freunde versprechen jedenfalls, beim Bau ihrer Strecke möglichst viel Rücksicht auf die Natur zu nehmen. „Wir wollen natürlich keine Bäume fällen.“