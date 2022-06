Weinstadt: Jung und Alt begeistert von "Top of Strümpfelbach Lounge"

Die besten Sonnenuntergangsplätze bei der „Top of Strümpfelbach Lounge“ am Samstag rund ums Wengerterhäuschen des Weinguts Mödinger sind schon Stunden vorher belegt, als die Sonne noch hoch oben am fast wolkenfreien Himmel steht und den Fußmarsch, den die Besucher auf sich nehmen, zur schweißtreibenden Angelegenheit macht.

Auch vier Rentnerinnen aus Strümpfelbach haben sich ihren Wein wacker erlaufen: „Wenn ich von meinem Küchenfenster aus die Fahne oben sehe, dann nichts wie los“, sagt Uschi Kersch. Sie seien gern unterwegs und begeisterte Weinfestgängerinnen. „Wenn man sowas Schönes am Ort hat, hat man’s nicht weit, das ist besonders gut“, ergänzt Heidi Fritze. Sie sitzen entspannt auf dem Boden, zu Füßen der Weinstöcke, im Halbschatten, den das junge grüne saftige Weinlaub spendet.

Endlich mal wieder Menschen treffen

Daneben haben Edeltraud Mödinger und Friedgard Jungmann auf der Hinterachse eines aufgeklappten Transporters in eine ebenfalls sonnengeschützte und gemütliche Sitzposition gefunden. „Den schönen Blick lassen wir uns nicht entgehen“, sagen die beiden über Achtzigjährigen, die den steilen Berg regelmäßig erklimmen.

„Solange es die Beine mitmachen, machen wir’s.“ Der Rosé schmeckt, es gibt viel zu erzählen, sie lassen die Seele baumeln. „Das hatten wir jetzt lange Zeit nicht, es ist schön, mal wieder andere Menschen zu treffen.“ Bis zum Sonnenuntergang wollen sie längst wieder daheim sein: „Wenn sie später die Musik aufdrehen, dann machen wir Platz für die junge Generation.“

Andere Zielgruppe als ein klassisches Weinfest

Bemerkenswert viele junge Menschen und Familien mit kleinen Kindern vertreiben sich die Zeit auf dem lässig-loungigen Fest, das der Skiclub erstmals veranstaltet, wie Vorstand Marius Strasser sagt. Überschaubar, gemütlich, was „Ruhigeres“ habe ihnen vorgeschwebt. Es gibt Grillwurst im Laugenwecken und Ofenkäse der örtlichen Wirtschaft „Gretle“, aus den Flaschen fließen je eine Sorte weißer, roter und Roséwein vom Weingut Mödinger, es gibt auch Radler und Wasser.

Das Publikum prostet sich an Stehtischen und Fässern zu. Dazu elektronische Musik. Die sinnlichen Bässe grooven ungemein. „Hierher kommt eher Publikum, das nicht so gern an Tische und Bänke sitzt“, sagt Marius Strasser. Spätestens, wenn der Weinberg in der Dunkelheit von LED-Strahlern farbig erleuchtet wird, sei ohnehin Stehparty angesagt.

Endlich gibt es wieder Weinfeste

„Es kommt richtig Urlaubsfeeling auf“, sagt Judith Neß aus Strümpfelbach. Sie haben sich mit den Nachbarn, Kind und Kegel den steilen Berg hoch gekämpft. „Wir pflegen unsere Festlesbeziehung“, meinen die jungen Mütter, die „ringsherum“ so ziemlich jedes Weinfest kennen und, wenn es die Zeit erlaubt, auch den wieder gestarteten Weinausschank an den Wengerthäuschen oder am Rathaus aufsuchen.

„Wenn man rausgeht, trifft man auch endlich wieder andere Menschen“, so Judith Neß. Mike und Maik sind aus Beutelsbach zu Fuß gelaufen. „Hier gibt’s auch Bier, das finden wir gut“, sagen sie. Einen Wein wollen sie sich auch noch genehmigen. „Zurück geht’s dann oben rum“, zeigt Maik auf die gegenüberliegende Hangseite, an der im Abendlicht noch vereinzelt Fahrzeuge von Wengertern kursieren, die das gute Wetter für Weinbergarbeiten nutzen.

Lounge und Weinwanderweg haben sich abgesprochen

„Ab jetzt geht’s im Weinberg richtig los mit dem G'schäft“, meint Winzer, Weinbetriebswirt und Skiclub-Mitglied Daniel Kuhnle. Er selbst sei mit dem Aufbau für den Weingarten am Pfingstsonntag beschäftigt gewesen. Die Wetteraussichten sind nicht rosig. Umso erfreuter ist er, dass das Wetter am Samstag so gut mitspielt. Für den Verein sei es eine Möglichkeit, etwas Geld in die Vereinskasse zu bekommen.

Um dem traditionellen Weinwanderweg des Musikvereins an den Pfingstfeiertagen nicht in die Quere zu kommen, habe sich der Skiclub – quasi als Auftakt in ein verlängertes weinfestreiches Wochenende – für den Samstag entschieden, sagt Vorstand Marius Strasser. „Wir haben letztes Jahr hier eine Halloweenparty veranstaltet, es ist ein Superplatz.“

Die 1A-Festlage kennen auch Ingrid und Rolf Strohmaier, von vielen Spazierengängen. „Es ist der Pflichtweg, wenn man Besuch hat“, meinen sie. In weiser Voraussicht hätten sie sich frühzeitig zwei Liegemöbel auf dem „Sonnendeck“ gesichert, um das Lichtereignis der versinkenden Sonne auszukosten. „Wir lieben die Weinberge, ganz besonders nett ist es, wenn bewirtet ist.“