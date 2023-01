Weinstadt kann Silcher-Museum nicht retten, Chorleiter empört über Schließung

Ein allerletztes Mal hat der Schwäbische Chorverband die Türen zum Silcher-Museum in Schnait am Sonntag, 15. Januar, aufgeschlossen. Seit 2020 war das Museum zunächst geschlossen gewesen, eine Neueröffnung war geplant. Der Chorverband hat das kleine Museum im ehemaligen Schulhaus und Geburtshaus des berühmten Schnaiter Komponisten, Kirchenmusikers und Musikpädagogen Friedrich Silcher 110 Jahre lang betrieben.

Geplante Wiedereröffnung 2024 klappt nicht

Ein Schnaiter hat sich jetzt mit einem offenen Brief an die Landtagsabgeordneten Häffner, Gehring und Haußmann, den Chorverband, die Stadt, die Weinstädter Fraktionen und die Presse gewendet. „Mit Scham und Betroffenheit“ habe er lesen müssen, dass das Silcher-Museum in Schnait seine Pforten nicht mehr öffnen werde, klagt Hans-Jörg Polzer, Vorsitzender des FDP-Ortsverbands Weinstadt und selbst Chorleiter, an.

Der Schwäbische Chorverband begründete die dauerhafte Schließung des Museums damit, dass die Besucherzahlen schon seit vielen Jahren immer mehr zurückgingen und die Ausstellung als „nicht mehr zeitgemäß“ empfunden wurde. Ursprünglich sollte mit Hilfe eines Förderprogramms ein neues Konzept das Schnaiter Museum retten und 2024 eine Neueröffnung erfolgen - bauliche Gegebenheiten machten diesen Plänen allerdings einen Strich durch die Rechnung. Der Chorverband, der für Chöre in ganz Baden-Württemberg zuständig ist, gab das Projekt schließlich auf.

Vorwurf: Schließung ist weiterer herber Schlag für Schnait

Mit diesen Gründen möchte sich Hans-Jörg Polzer aber nicht abfinden: Auch wenn Silchers Werk den heutigen Geschmack nicht mehr treffe und Chorgesang und Volkslieder aus der Mode gekommen seien, sei es Pflicht, sich weiterhin mit dem wohl bekanntesten Schnaiter Sohn auseinanderzusetzen. Für Schnait sei die Schließung des Museums „ein weiterer Schlag in sein ohnehin arg geplagtes Selbstbewusstsein“, findet der Chorleiter.

„Es ist für mich in keiner Weise verständlich oder akzeptabel, dass der Schwäbische Sängerbund und mit ihm die Stadt Weinstadt den einzig wirklich bedeutenden Sohn so sang- und klanglos ausmerzt.“ Seinem Ärger macht der Schnaiter auch noch in Reimform Luft - in immerhin 25 Strophen bezeichnet er die für die Schließung Verantwortlichen unter anderem als „Banausen“ und „selbstverliebte Herrn“.

Oberbürgermeister nimmt Stellung: Besuchermangel bestand schon lange

Oberbürgermeister Michael Scharmann hat zu Polzers offenem Brief direkt Stellung bezogen. Damit wolle er auch deutlich machen, dass die endgültige Schließung des Silcher-Museums letztlich eine Konsequenz aus mangelndem Besucherinteresse, Entkernung des wissenschaftlich relevanten musealen Bestands sowie finanziellen Aspekten sei, so der OB. Auch ihn selbst, die Verwaltung und die Stadträte hätte die Entscheidung des Schwäbischen Chorverbands sehr betroffen gemacht - überraschend sei dieser Schritt aber nicht gekommen.

„Die vom schwäbischen Chorverband geplante Transformation/Umwandlung des Silcher-Museums brachte leider nicht den erwünschten Erfolg“, stellt Scharmann klar: Tatsächlich seien nur sehr wenige Personen dem wiederholten Aufruf des Chorverbands gefolgt, sich an der Neukonzipierung zu beteiligen. „Das mangelnde Interesse zeigte sich auch in den vorangegangenen Jahren, da das Silcher-Museum bereits seit vielen Jahren unter starkem Besuchermangel litt“, so der OB.

Viele Ausstellungsstücke sind längst nicht mehr in Schnait

Die Schließung des Museums habe sich bereits seit Jahren angekündigt, das Kernstück der Ausstellung, also Notenblätter, Silcher’sche Briefe und Zeichnungen, seien schon 2020 an das Deutsche Literaturmuseum in Marbach gegeben worden, auch die heimatkundliche Sammlung aus dem ehemaligen Wohntrakt sei bereits veräußert. „Die Stadt Weinstadt hat hiervon rund 130 Objekte übernommen, die eindeutig Weinstadt zugeordnet werden konnten“, informiert der Oberbürgermeister.

Auch sei das Thema eindringlich im Verwaltungskreis, aber auch im Gemeinderat diskutiert worden und dabei die Möglichkeit einer Übernahme des Museums durch die Stadt oder eine Beteiligung am Betrieb in gemeinsamer Trägerschaft von Stadt und Chorverband näher betrachtet worden. „Beides ist jedoch mit hohen finanziellen Aufwendungen verbunden. Diese sind vor dem Hintergrund der vielfältigen anderweitigen Verpflichtungen der Stadt zur Daseinsvorsorge und infrastrukturellen Zukunftssicherung - bei gleichzeitig fehlendem Interesse von Besuchern - derzeit und auch in absehbarer Zeit nicht darstellbar“, so Michael Scharmann.

Wie geht es mit Friedrich Silchers Geburtshaus weiter?

Es gelte stattdessen, den Blick nach vorne zu richten: Das Silcher-Geburtshaus soll demnach für Schnait und Weinstadt „wahrnehmbar“ erhalten bleiben. Er könne ihm versichern, dass alle Beteiligten mit vereinten Kräften an einer „akzeptablen Lösung“ arbeiteten, so der OB in seiner Antwort an Hans-Jörg Polzer.