Weinstadt: Kinderfest zum Auftakt des Sommerferienprogramms

Glücklich sitzt Sabrina Welk auf der Tribüne des Benzach-Stadions in Weinstadt. Sie hat es geschafft: Mit einem Jahr Verzögerung durch die Corona-Pandemie konnte das von ihr geplante Kinderfest zum 40-jährigen Bestehen des Sommerferienprogramms am Donnerstag endlich losgehen.

Kinder tobten über die Wiese und sprangen bei bestem Wetter jubelnd auf der Hüpfburg. „Besser hätte es nicht laufen können“, sagt Sabrina Welk. Sie ist Projektleiterin des Sommerferienprogramms, das jährlich vom Stadtjugendreferat organisiert wird. Das Kinderfest ist der Auftakt der Ferienaktionen in den kommenden sechs Wochen.

Rund 500 Besucher erwartete der Veranstalter am Donnerstag. Auf dem Stadiongelände wurden Eltern und Kinder mit einem aufwendigen Programm empfangen: An verschiedenen Stationen, wie beispielsweise dem Torwandschießen, konnten sie auf einem Laufzettel Stempel sammeln. Wer die Stempelkarte vollständig ausgefüllt hatte, bekam etwas Süßes. Auch einige Vereine waren an mit eigenen Ständen vor Ort, dazu zählten unter anderem die Ski-Zunft Endersbach, der TCR Beutelsbach und die Kunstschule.

Claus Augenschmaus begeistert auf Stelzen und als Clown

Wer wollte, durfte sich sogar im Rodeoreiten üben: Auf einem mechanischen Stier versuchten die Kinder, einhändig ihre Balance zu halten. Wer hinunterfiel, landete auf einer weichen Matte. „Das Kinderfest sollte einem Jahrmarkt gleichen“, erzählt Sabrina Welk. Aus diesem Grund engagierte sie auch den Animateur Claus Augenschmaus, der in viele verschiedene Rollen schlüpfte: Auf hohen Stelzen schritt er als Stelzen-Butler durch die Menge, trieb Schabernack in seiner Rolle als Clown und sorgte mit Geschichten und Gesang für Unterhaltung unter den Kindern.

„Es ist schön, die Kinder wieder hier zu sehen“, sagt Kurt Meyer, Stadtjugendreferent in Weinstadt. Durch die Corona-Pandemie sei für die Kleinen vieles zu kurz gekommen. „Home-Schooling, Kontaktbeschränkungen, die Kinder mussten viel aushalten.“ Umso wichtiger sei es nun, zusammen mit den kooperierenden Vereinen ein tolles Sommerferienprogramm auf die Beine zu stellen.

Das Ferienprogramm hat sich in 40 Jahren in vielen Bereichen verändert

„1981 feierte die Weinstädter Tradition ihr Debüt“, mit diesen Worten eröffnet Kurt Meyer das Programmheft für die Sommerferien in diesem Jahr. Damals sei das Heftchen noch per Hand geschrieben und gezeichnet worden.

„Heute findet vieles digital statt“, erzählt Sabrina Welke. Die Anmeldung können ausschließlich online vorgenommen werden und auch das Heft würde in gedruckter Form nur noch an die Grundschüler sowie die Fünftklässler verteilt.

Auch das Programm habe sich gewandelt: „Früher hatten wir über 100 Vereine, die mit uns kooperiert haben.“ Heute seien es 35. Die Projektleiterin ahnt: „Die Vereine müssen engmaschiger betreut werden.“ Viele wüssten nicht, was auf sie zukomme, wenn sie ein Programm für 20 Kinder ausrichten. Welks Ziel: noch enger mit den Vereinen zusammenarbeiten.

In den vergangenen Jahren seien viele Ausflüge aber auch aus finanziellen Gründen weggefallen. „Wir wollen die Kosten so gering wie möglich halten“, sagt Kurt Meyer, weshalb die Kosten für Busfahrten stets von der Stadt übernommen worden waren. Das gehe jetzt nicht mehr. „Wir haben die Ausflüge mit dem Bus gestrichen, weil sie zu teuer geworden wären.“

Trotz der Einschränkungen und Veränderungen läuft das Ferienprogramm weiterhin gut. Über 1000 Anmeldungen habe es in diesem Jahr bereits gegeben – 400 mehr als 2021. Am beliebtesten sind Kurt Meyer und Sabrina Welke zufolge die Ausflüge in die Natur, aber auch der Mitmachzirkus laufe prima.

Das diesjährige Programm ist auf der Homepage der Stadt einsehbar und findet vom 28. Juli bis 11. September für Kinder zwischen sechs und 14 Jahren statt.