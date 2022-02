Die Verkehrssituation in der Einkaufsstraße in Endersbach ist den Bürgern und der Stadt schon lange ein Dorn im Auge: Nicht nur herrscht hier insgesamt viel und verhältnismäßig schneller Durchgangsverkehr. Durch die Vorfahrtsregelung an der Kreuzung Strümpfelbacher Straße und Bahnhofstraße kommt es außerdem täglich zu langen Rückstaus.

Das soll sich bald ändern: In der Sitzung des Technischen Ausschusses am vergangenen Donnerstag sind die ersten konkreteren Planungen für einen