Weinstadt: Neuer Trinkbrunnen für die Mühlwiesen in Großheppach

Auf Initiative des Jugendgemeinderates gibt es in Weinstadt bereits einen öffentlich zugänglichen Trinkbrunnen: Dieser steht im Bürgerpark Grüne Mitte zwischen Endersbach und Beutelsbach und sei gerade im vergangenen Sommer sehr gut von den Menschen angenommen worden, berichtet die Stadtverwaltung in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats.

Ein letztes Mal wandte sich Rajiv Heimann, Vorsitzender des noch amtierenden fünften Jugendgemeinderats der Stadt Weinstadt, an die Stadträte: Die Jugendlichen haben nämlich im Januar einen Antrag auf fünf weitere öffentliche Zugänge für Trinkwasser im Stadtgebiet gestellt.

Als Standorte schlugen die jungen Kommunalpolitiker folgende Standorte vor: an der Einkaufstraße in Endersbach, in den Außenbereichen bei der Schnaiter und der Beutelsbacher Halle, bei der Mensa am Bildungszentrum und auf dem Gelände der Mühlwiesen in Großheppach.

EU schreibt öffentliche Trinkwasserversorgung vor

„Wir denken einfach, dass diese Trinkbrunnen die Lebensqualität steigern“, begründete Rajiv Heimann den Antrag des Jugendgemeinderats. Von den öffentlichen Trinkwasserquellen sollen nicht nur die Jugendlichen profitieren, sondern alle, die in Weinstadt unterwegs und durstig sind. Die Europäische Union sieht das genauso: Sie hat im vergangenen Jahr eine Trinkwasserrichtlinie erlassen, nach der allen Bürgern der Zugang zu sauberem Wasser einfach gemacht werden soll – im deutschen Wasserhaushaltsgesetz gibt es seit dem 1. Januar ebenfalls eine Änderung, die vorsieht, allen Menschen im öffentlichen Raum Zugang zu Trinkwasser zu verschaffen: zum Beispiel durch das Einrichten von Trinkbrunnen.

Im Haushalt für das Jahr 2023 sind in Weinstadt allerdings keine Mittel für die Errichtung von Trinkbrunnen eingestellt. Stadtverwaltung und Jugendgemeinderat haben sich deswegen auf einen Kompromiss verständigt: Zunächst soll ein neuer Trinkbrunnen gekauft und am Standort Mühlwiesen in Großheppach aufgebaut werden. Die Kosten dafür sollen aus dem Topf für „Öffentliches Grün Maßnahme 100 – Freizeitanlagen und Spielflächen“ gedeckt werden. Das Produktkonto ist eigentlich für die grundlegende Sanierung und Errichtung von Spielplätzen vorgesehen.

Insgesamt rechnet die Stadtverwaltung für den Trinkbrunnen mit Anschaffung und Installation mit Kosten von immerhin um die 20.000 Euro. Weitere zwei Trinkbrunnen, nämlich in der Einkaufsstraße und bei der Mensa am Bildungszentrum, sollen gebaut werden, wenn dort die ohnehin anstehenden Bauarbeiten beginnen: die Sanierung der Strümpfelbacher Straße und der Hallenbad-Neubau.