Weinstadt: Neues Bad um vier Millionen Euro teurer, Chancen für Förderung gering

Trotz Kostensteigerungen von vier Millionen Euro hält Weinstadt weiter am Neubau eines Bads am Bildungszentrum fest. Statt 11,55 Millionen Euro wären nun 15,55 Millionen Euro fällig. Die Stadtwerke Weinstadt, die das Bad einst betreiben sollen, werden nun weiter Sparpotenziale ausloten. Geschäftsführer Thomas Meier sprach in der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstagabend von einer „schwierigen Marktlage“ – auch mit Blick auf den deutlichen Anstieg des Zinsniveaus, der das Projekt ebenfalls teurer macht.

Sparmaßnahme: Schwimmerbecken nicht mehr aus Edelstahl

Gegenüber der bisherigen Machbarkeitsuntersuchung gibt es einige Änderungen. Kleinkindbereich und Lehrschwimmbecken sollen räumlich getrennt werden, auch mit Blick auf die Lärmbelastung. Der bisherige Personal- und Mehrzweckraum soll größer ausfallen, damit dort bei Kindergeburtstagen oder Vereinsveranstaltungen auch Platz für größere Gruppen ist. Der geplante Selbstbedienungskiosk soll erweitert werden und die Decke über der Badehalle des Schwimmerbeckens soll auf gleicher Höhe wie beim Kinder- und Lehrschwimmbecken sein. So wären nur noch zwei Dachhöhen nötig, nicht mehr drei. Außerdem wird das Schwimmerbecken gefliest, auf Edelstahl wird also verzichtet – laut Stadtwerke-Chef Meier wegen der sehr hohen Kosten.

Sprunganlage mit Ein-Meter- und Drei-Meter-Brett

Stand jetzt hätte das neue Bad im Schwimmerbecken sechs Bahnen, die jeweils 25 Meter lang sind, dazu eine Sprunganlage mit Ein-Meter- und Drei-Meter-Brett. Das Lehrschwimmbecken ist 7,5 mal 12,5 Meter groß und hat eine Wassertiefe von bis zu 1,80 Metern sowie eine durchgängige Einstiegstreppe. Und dann sind da noch die beiden räumlich abgetrennten Kinderbecken, unter anderem mit Wasserlauf, Rutsche und Wasserspritztier bei einer Wassertiefe von 20 und 40 Zentimetern. Dazu kommen im Umkleidebereich 168 Schränke für die Badegäste sowie 15 Wechselkabinen. Es gibt zwölf Duschen für Männer und zwölf für Frauen, außerdem wird eine Familiendusche bereitgestellt.

SPD-Stadtrat Wolf Dieter Forster schlug vor, bei dem Projekt warmes Eigenwasser aus der Tiefe zu holen, um damit Wasser und Heizkosten zu sparen. Hierzu merkte Stadtwerke-Chef Thomas Meier an, dass sie das Thema Mineralwasser erörtert hätten: „Da lassen wir die Experten und die Zahlen sprechen.“ GOL-Fraktionschef Manfred Siglinger unterstützte eine weitere Fortsetzung der Planung, zumal diese ja ohnehin bezahlt werden muss. Die Bauausführung und die vorgeschlagenen Änderungen fanden ebenso seine Zustimmung. Die Kostensteigerungen seien „natürlich äußerst unangenehm“ – aber andererseits „nicht überraschend“.

CDU-Fraktionschef Ulrich Witzlinger stellte sich ebenfalls hinter die Planung. Er sah auch einen deutlichen Unterschied zum geplanten Bad-Neubau auf dem Cabrio-Gelände in Endersbach, der 2010 durch einen Bürgerentscheid verhinderte wurde. „Es sah eher Richtung Gesundheitsbad aus als nach einem Bad, das Spaß macht. Das ist jetzt anders.“ Das Neubauprojekt auf dem Areal des einstigen Mineralbads Cabrio, das längst eine Ruine ist, hätte übrigens nur sechs Millionen Euro gekostet. Es wurde von seinen Gegnern damals als Belastung für den Haushalt der Stadt angesehen, auch mit Blick auf die jährlichen Unterhaltskosten. Beim Bürgerentscheid von 2010 gab es nur in Endersbach eine Mehrheit für einen Neubau auf dem Cabrio-Gelände.

Bundesförderung für effiziente Gebäude: Chancen laut Stadtwerke-Chef „eher gering“

Ob das Bad am Bildungszentrum wirklich gebaut wird, zeigt sich zum Jahresende. Im Dezember sollen die Ergebnisse der Entwurfsplanung vorgestellt werden – dann könnte auch der Baubeschluss gefasst werden. Fest steht: Den Zuschuss aus Berlin in Höhe von drei Millionen Euro erhält die Stadt Weinstadt. Die große Frage ist aber, ob es außerdem die Bundesförderung für effiziente Gebäude, kurz BEG, gibt. Thomas Meier dazu: „Im Moment sind die Chancen eher gering.“