Weinstadt: Nie wieder Krieg in Europa - Heimatvertriebene setzen ein Zeichen

Sie konnten in ihrer Heimat nicht länger bleiben und kommen als Geflüchtete in Deutschland an, gemeinsam mit vielen anderen Landsleuten, die ihr Schicksal teilen. Weil vielerorts keine Kapazitäten bestehen, die Flüchtenden aufzunehmen, werden sie von Stadt zu Stadt, von Gemeinde zu Gemeinde geschickt.

Eine ganz ähnliche Situation wie heutzutage

Einige von ihnen kommen zum Beispiel in Endersbach an, dort gibt es immerhin Baracken, die sie beziehen können. Weil händeringend Fachkräfte gesucht werden, kommen viele schnell bei Betrieben im Ort unter - oder schaffen es sogar nach einiger Zeit, einen Job bei großen Firmen wie Bosch zu ergattern.

Eine Schilderung, die sich auf den ersten Blick auf den aktuellen Strom von Geflüchteten und die zunehmend angespannte Situation in den Kommunen, mit der sich auch das Integrationsmanagement in Weinstadt gerade intensiv auseinandersetzen muss, beziehen könnte - das ist aber nicht der Fall. Es ist im Groben die Geschichte von Anna Maria Hackers verstorbenem Mann, der als junger Mann nach Ende des Zweiten Weltkriegs aus dem Sudetenland mit seiner Mutter und den Geschwistern ins heutige Weinstadt kam.

Erst waren sie nicht willkommen - dann wurden sie Einheimische

Auch wenn ihr Mann nicht mehr lebt, ist die 89-jährige gebürtige Schnaiterin bis heute im Bund der Vertriebenen (BdV) aktiv. Die Fluchtgeschichte ihres Mannes und ihrer Schwiegerfamilie prägt - und bereichert - sie bis heute. Ähnlich geht es Dietmar Peter: Als seine Familie seinen Geburtsort in Jugoslawien verlassen musste, war der heute 79-Jährige gerade 18 Monate alt, zu jung, um sich zu erinnern. 1946, nach fast zwei Jahren Flucht, kam er mit seiner Familie in Beutelsbach an. Dort lebt er bis heute. „Irgendwann waren Flüchtlinge dann Einheimische“, erinnert er sich.

Die Menschen, die damals als Geflüchtete hier angekommen sind, seien anfangs oft alles andere als freundlich im Nachkriegsdeutschland willkommen geheißen worden, weiß Bernd-Günter Barwitzki, Vorsitzender des BdV-Kreisverbands: „Am Anfang haben sie die Flüchtlinge verdammt.“ Mit „Knoblauchstinker“ und anderen unschönen Namen seien die Neuankömmlinge beschimpft worden. Denn die Heimatvertriebenen sprachen zwar Deutsch, aber eben mit ungewöhnlichen Dialekten - sie waren „anders“.

Die Heimatvertriebenen brachten den katholischen Glauben mit

Zu dieser „Andersheit“ trug maßgeblich auch die Religion bei: Die Vertriebenen waren zumeist Katholiken - im fast ausschließlich evangelischen Rems-Murr-Kreis damals eine große Sache. Daran, welchen hohen Stellenwert der Glaube und die katholische Konfession für diese Menschen hatte, erinnern heute zahlreiche katholische Kirchen in den Ortschaften, die häufig für und von Heimatvertriebenen gebaut worden sind. So auch die St.-Anna-Kirche in Beutelsbach.

Der Name sei keinesfalls zufällig gewählt, erklärt Bernd-Günter Barwitzki. Im Böhmerwald habe es viel Silberabbau gegeben, die Schutzheilige der Bergleute war die heilige Anna. „Das hängt alles zusammen“, sagt der Kreisverbandsvorsitzende.

Den Neuangekommenen ist die Gemeinschaft heilig

Die Heimatvertriebenen haben sich auch in Beutelsbach maßgeblich am Wiederaufbau beteiligt und auch ein Stück ihrer eigenen Kultur mitgebracht. Anna Maria Hacker erinnert sich an die unzähligen Abende, die sie mit ihrem verstorbenen Mann beim Egerländer Trachtenverein verbracht hat, bei dem sie selbst auch Mitglied war - wohl oder übel anfangs, denn ihrem Mann sei dieser Verein über alles gegangen. Wenn sie sich zurückerinnert, an die Trachten, das Miteinander der Mitglieder und die Musik, ist sie aber sehr froh darüber, ein Teil davon gewesen zu sein: „Das sind einfach Erinnerungen“, sagt die 89-Jährige.

Und ganz wichtig für die Heimatvertriebenen: ihre Kirche, das Zentrum der Gemeinschaft, sagt Bernd-Günter Barwitzki. Den Bau der St.-Anna-Kirche haben die Gläubigen damals mit dem Verkauf von ideellen „Bausteinen“ finanziert, viele von ihnen haben beim Bau selbst Hand angelegt.

Rund 900 Menschen kommen in Beutelsbach und Schnait an

Dass gerade jetzt bei dieser Kirche zum Volkstrauertag am Sonntag, 13. November, eine neue Gedenktafel eingeweiht wird, die der BdV gestiftet hat, hat gleich zweierlei Gründe. Zum einen seien die verbliebenen BdV-Mitglieder der Ortsgruppe Beutelsbach inzwischen zu alt, um sich regelmäßig zu treffen. Die meisten sind inzwischen gestorben, es sind immer weniger Mitglieder geworden. „Am Schluss waren wir noch zwölf Mitglieder - aber nur auf dem Papier“, sagt Dietmar Peter.

Damit die rund 900 Menschen, die infolge des Zweiten Weltkriegs vor allem aus dem Sudetenland und Ungarn nach Beutelsbach und Schnait gekommen sind, aber nicht in Vergessenheit geraten, soll diese Tafel folgende Generationen an sie erinnern - hier an ihrer Kirche.

Krieg in der Ukraine: "Ein Riesenrückschlag"

Aber auch die ganz aktuellen Entwicklungen spielen in Hinblick auf die Gedenktafel eine Rolle. Seit Beginn des Jahres Russland die Ukraine angegriffen hat, herrscht wieder Krieg in Europa. Für viele Heimatvertriebenen reißt das eigentlich längst verheilte Wunden wieder auf. „Ein Riesenrückschlag“, bedauert Dietmar Peter. „Es beunruhigt ungemein.“ Als er von dem Überfall Putins auf die Ukraine gehört habe, habe er es zuerst gar nicht wahrhaben wollen.

Seit im April 1950 die Charta der Heimatvertriebenen aufgesetzt worden sei, die sich für Freiheit, Recht und vor allem Frieden in Europa ausspreche, habe der Bund der Vertriebenen nach bestem Gewissen auf diese Ziele hingearbeitet, sagt der Kreisverbandsvorsitzende. Die Tafel in Beutelsbach soll auch die Jüngeren daran erinnern, wie wichtig es ist, sich weiterhin für diese Ziele einzusetzen.